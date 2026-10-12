Einer der ältesten und historisch bedeutendsten Handelsplätze im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris — der 1615 gegründete berühmte «Marché des Enfants-Rouges» — ist nach einem verheerenden Brand vollständig niedergebrannt. BFMTV berichtet, dass sich die Katastrophe am frühen Montagmorgen, dem 12. Oktober, im belebten 3. Arrondissement der Stadt ereignete.

Von dem Komplex, der bei Einheimischen und Touristen aus aller Welt als beliebter gastronomischer Treffpunkt galt, ist so gut wie nichts übrig geblieben.

Morgendliche Katastrophe und 1.000 Quadratmeter Trümmer

Die Feuerwehr und die Stadtverwaltung gaben folgende Details zum Ausmaß der Tragödie bekannt:

Schnelle Ausbreitung der Flammen: Der erste Notruf bei der Feuerwehr ging gegen 04:15 Uhr morgens ein. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen das Gelände des überdachten Marktes bereits vollständig erfasst;

Vollständig zerstörte Fläche: Der Bürgermeister des Zentrums von Paris, Ariel Weil, bestätigte, dass der Markt vollständig niedergebrannt ist. Die Feuerwehr bestätigte offiziell, dass 1.000 m² der Marktfläche in Schutt und Asche gelegt wurden: «Der überdachte Markt wurde komplett zerstört. Es ist nichts mehr davon übrig», sagte ein Sprecher der Rettungskräfte;

Unbekannte Ursachen: Obwohl die offizielle Brandursache noch nicht geklärt ist, deuten einige französische Medien auf einen möglichen Zusammenhang mit den in den letzten Tagen eskalierten «Schulprotesten» hin.

Ein Zentrum des königlichen Erbes und des Streetfoods

Der «Marché des Enfants-Rouges» war nicht nur ein gewöhnlicher Lebensmittelmarkt, sondern ein integraler Bestandteil des französischen Kulturerbes:

400 Jahre Geschichte: Der Markt wurde 1615 während der Herrschaft des französischen Königs Ludwig XIII. gegründet;

Status als historisches Denkmal: Der für sein einzigartiges Streetfood und seine unverwechselbare Atmosphäre weltweit bekannte Markt wurde 1982 in das nationale Verzeichnis der historischen Denkmäler Frankreichs aufgenommen.

Der plötzliche Verlust dieses jahrhundertealten Kulturdenkmals löst in der französischen Öffentlichkeit tiefe Trauer und hitzige Debatten aus.