Für tot erklärtes 1,5-jähriges Kind lebend im Leichenschauhaus gefunden

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Für tot erklärtes 1,5-jähriges Kind lebend im Leichenschauhaus gefunden

Ein ungewöhnlicher Vorfall mit einem 18 Monate alten Kind in den USA hat für Aufsehen gesorgt. Ein Baby, das von Ärzten zunächst für tot erklärt wurde, war im Leichenschauhaus des Krankenhauses noch am Leben. Dies berichtete die BBC unter Berufung auf einen Polizeibericht.

Es wurde bekannt, dass die Familie des Kindes ihn am 8. Februar in einem privaten Swimmingpool in Gilbert, Arizona, mit dem Gesicht nach unten im Wasser fand. Sie alarmierten umgehend Polizei und Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und brachten das Kind ins Krankenhaus.

Etwa eine Stunde später erklärte der Arzt Aryan Tusi im Krankenhaus den Tod des Kindes. Polizeibeamte, die vor Ort waren, teilten dem Arzt jedoch mit, dass sie Lebenszeichen bei dem Kind wahrgenommen hätten.

„Bitte machen Sie Ihre Arbeit und lassen Sie mich meine Arbeit machen. Ich habe nicht umsonst die medizinische Fakultät besucht“, antwortete der Arzt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatten sich Familienmitglieder versammelt, um das NFL Super Bowl Finale zu sehen. Laut Polizei stellte ein Mitarbeiter des Gerichtsmedizinischen Instituts von Maricopa County fünf Stunden später im Leichenschauhaus fest, dass das Kind noch atmete. Daraufhin wurde es per Hubschrauber in eine andere medizinische Einrichtung verlegt. Nach der Behandlung erholte sich das Kind und wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Im Zuge der Ermittlungen empfahl die Polizei, ein Strafverfahren wegen Fahrlässigkeit gegen die Eltern einzuleiten. Die Ermittler gaben an, dass am Tag des Vorfalls ein starker Marihuanageruch im Haus wahrnehmbar war. Sie vermuten, dass dies zu einer verminderten Aufsichtspflicht der Erwachsenen geführt haben könnte, wodurch das Kind unbeaufsichtigt an den Pool gelangen konnte.

Bisher hat die Staatsanwaltschaft von Maricopa County noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob offiziell Anklage gegen die Eltern erhoben wird.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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