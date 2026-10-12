Der 12. Oktober nimmt als einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte der menschlichen Zivilisation einen besonderen Stellenwert ein. Genau an diesem Datum fanden bedeutende geografische Entdeckungen statt, die die Weltkarte für immer veränderten, sowie die Einweihung architektonischer Wunder und historische Ereignisse, die die Demografie unseres Planeten prägten.

Das heutige Datum wird weltweit mit internationalen Gedenktagen und historischen Erinnerungen begangen.

Wichtige Feiertage und Gedenktage am heutigen Tag

Der 12. Oktober ist im Kalender mit einer Reihe globaler Ereignisse markiert:

Tag der Entdeckung Amerikas: Weltweit als „Kolumbustag“ oder „Begegnung zweier Welten“ bekannt;

Weltrheumatag: Ein Tag, um auf Millionen Menschen aufmerksam zu machen, die an Erkrankungen der Gelenke und des Bewegungsapparates leiden, und um einen gesunden Lebensstil zu fördern;

Kindertag in Brasilien: Wird landesweit als nationaler Feiertag gefeiert, der den Rechten, der Gesundheit und der Bildung von Kindern gewidmet ist.

Entscheidende Jahre und Ereignisse im Gedächtnis der Menschheit

Jedes Ereignis, das an diesem Datum stattfand, markierte einen wichtigen historischen Wendepunkt seiner Zeit:

1492 — Die Reise von Christoph Kolumbus und der spanische Nationalfeiertag: Die Expedition unter der Leitung des genuesischen Seefahrers Kolumbus erreichte die Bahamas und entdeckte damit die „Neue Welt“. Aus diesem Grund wird der 12. Oktober im modernen Spanien als höchster staatlicher Feiertag — der Nationalfeiertag (Fiesta Nacional de España) — begangen;

1901 — Die offizielle Benennung des „Weißen Hauses“: Der 26. US-Präsident Theodore Roosevelt gab dem offiziellen Amtssitz des Staatsoberhauptes in Washington offiziell den Namen „Weißes Haus“ (The White House) (zuvor wurde es als „Exekutivpalast“ bezeichnet);

1931 — Die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro: Auf dem Gipfel des Corcovado in Brasilien wurde die riesige Christus-Erlöser-Statue (Cristo Redentor) offiziell eingeweiht, die zu einem der neuen Weltwunder wurde;

1999 — Der 6-milliardste Erdenbürger: Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wurde ein in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, geborenes Baby symbolisch zum 6-milliardsten Bewohner unseres Planeten erklärt.

Der 12. Oktober ist für die gesamte Weltzivilisation nicht nur eine Geschichtsstunde, sondern ein Tag, der als einzigartige Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft unseres Planeten dient.