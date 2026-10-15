Heute, der 15. Oktober, ist ein Donnerstag. Dieses Datum zeichnet sich im Weltkalender sowohl durch wichtige internationale berufliche und soziale Feiertage als auch durch historische Wendepunkte aus, die globale politische Prozesse verändert haben.

Im Folgenden präsentieren wir eine Chronik der an diesem Tag gefeierten wichtigen Termine und der entscheidenden Ereignisse, die sich in die Geschichtsbücher eingeprägt haben.

Internationale und nationale Feiertage: Zu Ehren der Landfrauen und Väter

Der 15. Oktober ist einer Reihe von wohltätigen und sozialen Initiativen gewidmet:

Internationaler Tag der Landfrauen: Dieser von der UNO initiierte Tag zielt darauf ab, den unvergleichlichen Beitrag von Landfrauen anzuerkennen, die sich selbstlos für die Ernährungssicherheit, die Entwicklung der Landwirtschaft und das Wohlergehen der Familie einsetzen.

Vatertag in Russland: An diesem Datum wird offiziell der Vatertag gefeiert, um die Institution der Familie zu stärken und die Verantwortung von Männern und Vätern in der Gesellschaft zu erhöhen.

Geschichtsblätter: Die weltbewegenden Ereignisse des 15. Oktober

Dieses Datum hat in verschiedenen Jahren wichtige Spuren in der Weltdiplomatie, der internationalen Politik und der Geschichte Zentralasiens hinterlassen:

1943 — Gründung des MGIMO: In der kritischsten Phase des Zweiten Weltkriegs wurde das Moskauer Staatliche Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO), das zu einer der weltweit führenden Hochschulen für die Ausbildung von Diplomaten wurde, offiziell gegründet.

1990 — Michail Gorbatschow erhält den Friedensnobelpreis: Der erste und letzte Präsident der UdSSR wurde für seine Verdienste um die friedliche Beendigung des „Kalten Krieges“ und seine Politik der Offenheit gegenüber der internationalen Gemeinschaft mit dieser hohen internationalen Auszeichnung geehrt.

1995 — Saddam Hussein als Präsident des Irak wiedergewählt: Nach den Ergebnissen eines landesweiten Referendums im Irak blieb Saddam Hussein für eine weitere Amtszeit Staatsoberhaupt und festigte seine absolute Macht.

2020 — Rücktritt des kirgisischen Präsidenten Sooronbai Dscheenbekow: Angesichts der Massenproteste und der politischen Krise in Bischkek nach den Parlamentswahlen kündigte das Staatsoberhaupt Sooronbai Dscheenbekow seinen freiwilligen Rücktritt an, um Blutvergießen zu verhindern.

Diese Ereignisse vom 15. Oktober bleiben im Gedächtnis der Menschheit als ein wichtiger Tag verankert, der das Leben von Millionen Menschen und das Schicksal von Staaten direkt beeinflusst hat.