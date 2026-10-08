8. Oktober - Wichtige Ereignisse, Feiertage und historische Daten, die den Weltkalender veränderten

·1·Welt
8. Oktober - Wichtige Ereignisse, Feiertage und historische Daten, die den Weltkalender veränderten

Jeder Tag im Kalender ist geprägt von Ereignissen, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert haben, wichtigen politischen Entscheidungen und faszinierenden Entdeckungen. Auch der 8. Oktober zeichnet sich durch bedeutende Veränderungen in der Geschichte, Schritte mit Auswirkungen auf die globale Sicherheit sowie bemerkenswerte internationale Gedenktage aus.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse und historischen Chroniken dieses Tages.

Internationale und nationale Feiertage

Am 8. Oktober werden weltweit mehrere wichtige und ungewöhnliche Gedenktage gefeiert:

  • Internationaler Tag der Pädiatrie: Ein Tag, der dem Schutz der Kindergesundheit, der Erziehung einer gesunden Generation und der Anerkennung der Arbeit von Kinderärzten gewidmet ist;

  • Welttag des Oktopus: Ein ökologisches Datum, das dem Ökosystem der Oktopusse gewidmet ist, einer der geheimnisvollsten und intelligentesten Meeresbewohner unseres Planeten;

  • Großelterntag in Deutschland: Ein nationaler Feiertag, der sich auf familiäre Werte und die Wertschätzung der älteren Generation konzentriert;

  • Tag des Kinderschutzes im Iran: Ein besonderes Datum, das den Rechten und dem sozialen Schutz der jungen Generation im Land gewidmet ist.

Seiten der Geschichte: Woran erinnert dieser Tag?

Aufsehenerregende Ereignisse, die am 8. Oktober in verschiedenen Jahrhunderten stattfanden:

  • 1873: Das erste spezielle Frauengefängnis in der Geschichte der USA nahm seine Arbeit auf;

  • 1893: Die legendäre Marke Coca-Cola , die zu einem der beliebtesten Erfrischungsgetränke der Welt wurde, begann offiziell mit der industriellen Produktion;

  • 1920: In der Geschichte unserer Region wurde eine neue politische Struktur angekündigt – die Volksrepublik Buchara wurde offiziell gegründet;

  • 2006: Nordkorea (DVRK) führte zum ersten Mal in seiner Geschichte erfolgreich einen unterirdischen Atomwaffentest durch und sorgte damit für eine drastische Wende in der globalen Geopolitik.

Held des Tages: Geburtstage

  • 8. Oktober 1958: Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen europäischen Politik, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und seit dem 2. Juli 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen , wurde geboren.

Diese Ereignisse am 8. Oktober haben die Weltpolitik, die Kultur und unseren Alltag tiefgreifend beeinflusst und sind zu einem untrennbaren Teil der Geschichte geworden.

8. OktoberUrsula von der LeyenInternationaler Tag der PädiatrieWelttag des OktopusGeschichte
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Europa kündigt drastische Beschränkungen für soziale Medien für Kinder anEuropa kündigt drastische Beschränkungen für soziale Medien für Kinder an17 September 13:51Wird Europa eine eigene NATO haben? Ursula von der Leyen plant eine revolutionäre InitiativeWird Europa eine eigene NATO haben? Ursula von der Leyen plant eine revolutionäre Initiative16 September 08:2911. September: Ein Datum in der Geschichte — Welche Ereignisse fanden an diesem Tag statt?11. September: Ein Datum in der Geschichte — Welche Ereignisse fanden an diesem Tag statt?11 September 10:19Ärzte in Spanien streiken: Wie wird der Konflikt um das neue Gesetz enden?Ärzte in Spanien streiken: Wie wird der Konflikt um das neue Gesetz enden?8 September 13:19Ist Frieden möglich? Putin und Selenskyj signalisieren Wiederaufnahme der VerhandlungenIst Frieden möglich? Putin und Selenskyj signalisieren Wiederaufnahme der Verhandlungen5 September 08:37Ramadan und Opferfest in Kalifornien zu offiziellen Feiertagen erklärtRamadan und Opferfest in Kalifornien zu offiziellen Feiertagen erklärt6 Oktober 08:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?