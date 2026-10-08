Jeder Tag im Kalender ist geprägt von Ereignissen, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert haben, wichtigen politischen Entscheidungen und faszinierenden Entdeckungen. Auch der 8. Oktober zeichnet sich durch bedeutende Veränderungen in der Geschichte, Schritte mit Auswirkungen auf die globale Sicherheit sowie bemerkenswerte internationale Gedenktage aus.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse und historischen Chroniken dieses Tages.

Internationale und nationale Feiertage

Am 8. Oktober werden weltweit mehrere wichtige und ungewöhnliche Gedenktage gefeiert:

Internationaler Tag der Pädiatrie: Ein Tag, der dem Schutz der Kindergesundheit, der Erziehung einer gesunden Generation und der Anerkennung der Arbeit von Kinderärzten gewidmet ist;

Welttag des Oktopus: Ein ökologisches Datum, das dem Ökosystem der Oktopusse gewidmet ist, einer der geheimnisvollsten und intelligentesten Meeresbewohner unseres Planeten;

Großelterntag in Deutschland: Ein nationaler Feiertag, der sich auf familiäre Werte und die Wertschätzung der älteren Generation konzentriert;

Tag des Kinderschutzes im Iran: Ein besonderes Datum, das den Rechten und dem sozialen Schutz der jungen Generation im Land gewidmet ist.

Seiten der Geschichte: Woran erinnert dieser Tag?

Aufsehenerregende Ereignisse, die am 8. Oktober in verschiedenen Jahrhunderten stattfanden:

1873: Das erste spezielle Frauengefängnis in der Geschichte der USA nahm seine Arbeit auf;

1893: Die legendäre Marke Coca-Cola , die zu einem der beliebtesten Erfrischungsgetränke der Welt wurde, begann offiziell mit der industriellen Produktion;

1920: In der Geschichte unserer Region wurde eine neue politische Struktur angekündigt – die Volksrepublik Buchara wurde offiziell gegründet;

2006: Nordkorea (DVRK) führte zum ersten Mal in seiner Geschichte erfolgreich einen unterirdischen Atomwaffentest durch und sorgte damit für eine drastische Wende in der globalen Geopolitik.

Held des Tages: Geburtstage

8. Oktober 1958: Eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der modernen europäischen Politik, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und seit dem 2. Juli 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen , wurde geboren.

Diese Ereignisse am 8. Oktober haben die Weltpolitik, die Kultur und unseren Alltag tiefgreifend beeinflusst und sind zu einem untrennbaren Teil der Geschichte geworden.