Gedränge bei Qayrat No‘rtas-Konzert, Veranstalter festgenommen

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Gedränge bei Qayrat No‘rtas-Konzert, Veranstalter festgenommen

In der kasachischen Stadt Schymkent kam es während eines Konzerts des berühmten Sängers Qayrat No‘rtas zu einem Gedränge unter den Zuschauern. Infolge des Vorfalls suchten acht Personen medizinische Hilfe. Der Konzertveranstalter wurde festgenommen. Dies berichtete KAZINFORM und meldete.

Der Vorfall ereignete sich am 10. Oktober im Zentralstadion Qajimukan Munaytpasov. Ersten Informationen zufolge überstieg die Anzahl der verkauften Tickets die zulässige Kapazität des Stadions erheblich. Infolgedessen kam es am Eingang zu einem massiven Menschenandrang, der die Sicherheit der Zuschauer gefährdete.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Schymkent konnten sieben der acht Personen nach einer medizinischen Untersuchung wieder nach Hause entlassen werden. Eine 18-jährige Frau wurde jedoch mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte beschrieben ihren Zustand zunächst als schwer, stellten jedoch eine leichte Besserung fest.

Aufgrund des Vorfalls wurde ein Strafverfahren wegen des möglichen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften eingeleitet. Laut Polizei von Schymkent wurde der 1984 geborene Konzertveranstalter festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei dementierte Berichte in sozialen Netzwerken, wonach es bei dem Vorfall Todesopfer gegeben habe. Offiziellen Angaben zufolge gibt es keine Toten.

Das Unternehmen Freedom Afisha, das für den Ticketverkauf zuständig war, erklärte, dass Show Service der Veranstalter des Konzerts gewesen sei. Das Unternehmen gab an, vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Qayrat No‘rtasSchymkentQajimukan Munaytpasov StadionFreedom AfishaKasachstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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