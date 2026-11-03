Hans-Dieter Flick offenbart das Hauptziel von Barcelona nach den Niederlagen

Der Cheftrainer des FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, äußerte sich zu den jüngsten Niederlagen gegen die Schwergewichte Paris Saint-Germain und Real Madrid und betonte nachdrücklich, dass sich die Mentalität und die Hauptziele der Mannschaft nicht geändert haben.

In einem Interview mit der renommierten spanischen AS erklärte der erfahrene deutsche Trainer, dass das Team trotz der Kritik auf Augenhöhe mit den europäischen Spitzenklubs agieren könne.

„Wir sind auf dem Niveau der europäischen Giganten“: Flicks Bekenntnis

Als Hans-Dieter Flick die schwierigen vergangenen Spiele analysierte, merkte er an, dass die Ergebnisse hätten anders ausfallen können, das spielerische Potenzial jedoch hoch sei:

Auf Augenhöhe mit den Gegnern: „Wir hätten in diesen Duellen völlig andere Ergebnisse erzielen können. Dennoch bin ich der Meinung, dass unsere Mannschaft auf dem gleichen Niveau wie PSG und Real spielt“, betonte der deutsche Trainer.

Nicht in der Vergangenheit verweilen: Der Trainer erklärte, dass die Niederlagen hinter ihnen liegen und der Fokus auf dem anstehenden schwierigen Spielplan liegen müsse: „Es gibt keinen Grund, zurückzublicken. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf das Spiel gegen Aston Villa und danach spielen wir gegen Atlético Madrid.“

„Nichts hat sich geändert“: Ziel sind La Liga und der Champions-League-Pokal

Die Katalanen ließen verlauten, dass sie trotz der zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen nicht von ihren Ambitionen abweichen werden:

Kampf um die großen Titel: „Unser Ziel bleibt unverändert – wir wollen die spanische Meisterschaft (La Liga) und die UEFA Champions League gewinnen. Trotz der zwei Niederlagen in Folge hat sich an unseren Plänen nichts geändert“, erklärte Flick.

Team unter Druck: Die Vereinsführung und der Trainerstab setzen alles daran, die Spieler vom psychologischen Druck zu befreien und eine neue Siegesserie in den kommenden Begegnungen zu starten.

Der bevorstehende Aston Villa-Test: Wann beginnt das Spiel?

Die Gelegenheit für den FC Barcelona, die Fehler wiedergutzumachen und die Fans zu erfreuen, bietet sich bereits heute Nacht:

4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase: Der FC Barcelona empfängt im eigenen Stadion den englischen Klub Aston Villa, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist.

Anstoßzeit: Dieses Spitzenspiel beginnt um 01:00 Uhr nach Ortszeit.

Flicks Schützlinge werden versuchen, gegen den von Unai Emery trainierten englischen Klub nicht nur die drei Punkte zu holen, sondern auch zu beweisen, dass ihre Ambitionen berechtigt sind.