Hund in Kasachstan wird durch das Lösen von Matheaufgaben per Bellen berühmt (Video)

In der kasachischen Stadt Atyrau hat ein Hund namens Nurgul mit seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit der Anwohner und Nutzer sozialer Medien auf sich gezogen. Er befolgt nicht nur Befehle auf Kasachisch, sondern antwortet auch auf einfache mathematische Aufgaben durch Bellen.

Wie die Publikation AtyrauPress berichtet, hat der Besitzer des Hundes, Nurbol Kamijew, ihm beigebracht, verschiedene Befehle auszuführen. Wenn man zum Beispiel fragt: „Wie viel ist zwei plus eins?“, bellt Nurgul dreimal. Laut seinem Besitzer kann der Hund einfache Aufgaben im Zahlenraum bis fünf lösen.

Nurbol Kamijew betont, dass es nur 27 Tage gedauert habe, dem Hund diese Fähigkeit beizubringen. Nurguls Talent für Mathe wurde zunächst zufällig entdeckt: Als sein Besitzer ihn fragte: „Wie viel ist zwei plus zwei?“, bellte der Hund viermal.

Informationen zufolge ist Nurgul in den Papieren als Nikol registriert und gehört zur japanischen Rasse Akita Inu. Er wurde seinem Besitzer vor vier Jahren aus Sankt Petersburg geschenkt.

Heute ist Nurgul bei den Bewohnern von Atyrau wohlbekannt. Wer ihn auf der Straße trifft, macht Fotos und Videos von ihm und bestaunt seine ungewöhnlichen Fähigkeiten. Der Besitzer hat bereits signalisiert, dass er offen für Filmangebote mit seinem Hund ist.