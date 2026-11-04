Hund in Kasachstan wird durch das Lösen von Matheaufgaben per Bellen berühmt (Video)

·0·Welt
Hund in Kasachstan wird durch das Lösen von Matheaufgaben per Bellen berühmt (Video)

In der kasachischen Stadt Atyrau hat ein Hund namens Nurgul mit seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit der Anwohner und Nutzer sozialer Medien auf sich gezogen. Er befolgt nicht nur Befehle auf Kasachisch, sondern antwortet auch auf einfache mathematische Aufgaben durch Bellen.

Wie die Publikation AtyrauPress berichtet, hat der Besitzer des Hundes, Nurbol Kamijew, ihm beigebracht, verschiedene Befehle auszuführen. Wenn man zum Beispiel fragt: „Wie viel ist zwei plus eins?“, bellt Nurgul dreimal. Laut seinem Besitzer kann der Hund einfache Aufgaben im Zahlenraum bis fünf lösen.

Nurbol Kamijew betont, dass es nur 27 Tage gedauert habe, dem Hund diese Fähigkeit beizubringen. Nurguls Talent für Mathe wurde zunächst zufällig entdeckt: Als sein Besitzer ihn fragte: „Wie viel ist zwei plus zwei?“, bellte der Hund viermal.

Informationen zufolge ist Nurgul in den Papieren als Nikol registriert und gehört zur japanischen Rasse Akita Inu. Er wurde seinem Besitzer vor vier Jahren aus Sankt Petersburg geschenkt.

Heute ist Nurgul bei den Bewohnern von Atyrau wohlbekannt. Wer ihn auf der Straße trifft, macht Fotos und Videos von ihm und bestaunt seine ungewöhnlichen Fähigkeiten. Der Besitzer hat bereits signalisiert, dass er offen für Filmangebote mit seinem Hund ist.

AtyrauNurbol KamijewAkita InuAtyrauPressKasachstan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Putschversuch in Kasachstan vereitelt: KNB nimmt 10 Personen in Atyrau festPutschversuch in Kasachstan vereitelt: KNB nimmt 10 Personen in Atyrau festGestern 10:12Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische LegendeHerzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende13 August 17:51Wiederholt sich das Universum unendlich oft? Wissenschaftler berechnen den Neubeginn der GeschichteWiederholt sich das Universum unendlich oft? Wissenschaftler berechnen den Neubeginn der Geschichte1 Oktober 00:10Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?19 September 14:29In Kasachstan leben 300 über 100-Jährige: Die älteste Frau ist 116 Jahre altIn Kasachstan leben 300 über 100-Jährige: Die älteste Frau ist 116 Jahre alt4 Oktober 10:14Der Wendepunkt: Kasachstan und Südkorea vollziehen den Übergang vom Rohstoffexport zur industriellen FertigungDer Wendepunkt: Kasachstan und Südkorea vollziehen den Übergang vom Rohstoffexport zur industriellen Fertigung22 September 08:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt