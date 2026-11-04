Spektakuläres Comeback: Manchester United dreht 0:2 in einen 3:2-Sieg gegen Roma

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League bot das Spitzenspiel in Manchester den Fans ein echtes Fußball-Drama und ein atemberaubendes Comeback. Im Old Trafford empfing Manchester Unitedden italienischen Klub AS Roma und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand in einen unglaublichen 3:2-Sieg.

Zu Beginn der Partie hatten die Römer durch schnelle Tore die volle Kontrolle übernommen, doch der Charakter, den die Schützlinge von Michael Carrick in der zweiten Halbzeit zeigten, veränderte den Spielverlauf grundlegend.

Starker Start der Römer: Zwei Tore in 17 Minuten

Der Start in die Begegnung verlief für die Gäste erfolgreicher als erwartet:

Treffer von Soulé und Malen: Bereits in der 11. Minute eröffnete Matías Soulé den Torreigen, und nur 6 Minuten später, in der 17. Minute, verwandelte Donyell Malen einen Elfmeter sicher zum 0:2.

Druck auf ManU: Während der ersten Halbzeit gerieten die Mancunians durch Abwehrfehler und das aggressive Pressing der Gäste in eine schwierige Lage.

Fernandes' Impuls und Cunhas 3-Minuten-Show

In der zweiten Halbzeit traten die Engländer mit einer völlig anderen Einstellung auf und erhöhten unter dem Jubel der Fans den Offensivdruck:

Hoffnung durch Elfmeter: In der 58. Minute verwandelte Kapitän Bruno Fernandes einen Strafstoß eiskalt und verkürzte den Rückstand auf 1:2.

Matheus Cunhas Super-Doppelpack: Kurz vor Spielende avancierte der brasilianische Stürmer zum Helden. Nachdem Cunha in der 83. Minute ausgeglichen hatte, erzielte er nur drei Minuten später, in der 86. Minute, den Siegtreffer zum 3:2.

Situation in der Tabelle

Dieser Sieg ist für das Team von Michael Carrick in der Gruppenphase von großer Bedeutung:

„Manchester United“ auf dem Vormarsch: Mit den wertvollen 3 Punkten kommt das Team nun auf insgesamt 6 Zähler und klettert in der Gesamttabelle auf den 17. Platz.

Roma fällt zurück: Nach dem verspielten Sieg bleibt der italienische Klub bei 4 Punkten stehen und rutscht auf den 19. Platz ab.

Dieser Comeback-Sieg im Old Trafford könnte für „Manchester United“ ein entscheidender Wendepunkt im Kampf um das Weiterkommen sein.