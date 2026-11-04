Raphinha und Yamal glänzen: Barcelona deklassiert Aston Villa

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Raphinha und Yamal glänzen: Barcelona deklassiert Aston Villa

Im Rahmen des 4. Spieltags der UEFA Champions League empfing der FC Barcelona in Katalonien den englischen Aston Villaund siegte souverän mit einem deutlichen 3:0.

Die Schützlinge von Hansi Flick übernahmen von der ersten Minute an die volle Kontrolle. Ein früher Treffer des jungen Stars Lamine Yamal sowie ein beeindruckender Doppelpack von Kapitän Raphinha in der zweiten Halbzeit sicherten den Katalanen wichtige drei Punkte.

Frühes Tor und Doppelpack des brasilianischen Anführers

Das Schicksal der Partie wurde durch die präzisen und scharfen Offensivaktionen der Gastgeber besiegelt:

  • Lamine Yamals früher Schlag: Bereits in der 7. Minute durchbrach der 19-jährige Flügelstürmer die gegnerische Abwehr, eröffnete den Torreigen und brachte Ruhe in das Spiel seines Teams — 1:0;

  • Doppelschlag von Raphinha: In der zweiten Halbzeit bewies der brasilianische Flügelspieler erneut seine Topform. In der 52. Minute erhöhte er auf 2:0, bevor er in der 64. Minute mit seinem Doppelpack den Schlusspunkt setzte — 3:0;

  • Schwäche der Engländer: Obwohl Spieler wie Jackson, Buendía und McGinn aufseiten des Klubs aus Birmingham versuchten, Akzente zu setzen, zeigten Barcelonas Torhüter Joan García und die Abwehr eine solide Leistung und hielten die Null.

Tabelle: Barcelona in der Verfolgergruppe

Dieses Duell sorgte für eine neue Rangordnung unter den Spitzenreitern der Ligaphase:

  • Barcelona auf Platz 2: Dank des Sieges sammelte der katalanische Klub 9 Punkte und kletterte aufgrund der Tordifferenz auf den 2. Tabellenplatz;

  • Erster Punktverlust für Aston Villa: Der englische Klub bleibt bei 9 Punkten, verlässt die oberen Ränge nicht und belegt nun aufgrund der Tordifferenz den 3. Platz.

Der aggressive und offensive Fußball, den das Team von Hansi Flick zeigt, unterstreicht einmal mehr, dass Barcelona in dieser Saison einer der Hauptfavoriten auf den Champions-League-Titel ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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