Das Spiel im Rahmen des 4. Spieltags der AFC Champions League Elite in Basra, Irak, stieß bei den usbekischen Fußballfans auf besonderes Interesse. Der iranische Klub Esteghlal setzte sich dank eines frühen Treffers mit 1:0 gegen das katarische Team Al Shamal durch und feierte einen wichtigen Sieg.

Diese Begegnung zeichnete sich nicht nur durch den Einsatz der Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft aus, sondern auch dadurch, dass das Spiel vollständig von einem usbekischen Schiedsrichtergespann geleitet wurde.

Der entscheidende Treffer in der 1. Minute und unsere Vertreter auf dem Platz

Das Schicksal der Partie wurde durch ein Blitz-Tor direkt nach dem Anpfiff besiegelt:

Asanis frühes Tor: Noch bevor die erste Spielminute vollständig abgelaufen war, traf Joel Asani präzise ins gegnerische Tor und brachte den Klub aus Teheran in Führung — 1:0;

Masharipov spielte die vollen 90 Minuten: Der Kapitän und Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Jaloliddin Masharipov, stand in der Startelf von Esteghlal und zeigte bis zum Schlusspfiff eine aktive und starke Leistung;

Ashurmatovs Einwechslung: Unser Verteidiger Rustam Ashurmatov begann das Spiel auf der Bank und wurde auf Anweisung des Trainers in der 90. Minute eingewechselt, um seinem Team dabei zu helfen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Usbekische Schiedsrichter in voller Besetzung: Internationales Vertrauen

Die Disziplin und strittige Situationen im Spiel wurden von erfahrenen usbekischen Unparteiischen kontrolliert:

Hauptschiedsrichter und Linienrichter: Asker Najafaliyev leitete die Partie. An den Seitenlinien wurde er von unseren Landsleuten Baxtiyorxo‘ja Shavkatov und Ruslan Serazitdinov unterstützt;

Lokale Experten im VAR-System: Firdavs Norsafarov war für das Video-Assistent-Schiedsrichter-System (VAR) verantwortlich, unterstützt von Abdurashid Xudoyberganov.

Dieser Erfolg auf dem Spielfeld der AFC Champions League Elite verbessert die Chancen von Esteghlal im Kampf um den Einzug in die Play-offs und festigt die Position in der Gruppe.