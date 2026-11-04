Koranexemplare nach Brand in indonesischer Madrasa unversehrt gefunden

Nach einem Brand im Bezirk Garut in der indonesischen Provinz West-Java wurden die in einer Madrasa aufbewahrten Koranexemplare unversehrt aufgefunden. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien.

Es wurde berichtet, dass am 30. Oktober ein Feuer in der Nurul-Yakin-Madrasa und dem angrenzenden Haus eines Bürgers namens Ujang Sofyan ausbrach. Die Flammen verursachten schwere Schäden an den aus halb-massiven Baumaterialien errichteten Gebäuden.

Während der Löscharbeiten und der Kühlung des Bereichs bemerkte einer der Feuerwehrleute einen roten Schrank im Gebäude. Obwohl die umliegenden Holzteile verbrannt waren und die Wände schwarz wurden, blieben die im Schrank aufbewahrten Koranexemplare unversehrt.

Der Mitarbeiter vor Ort filmte die Szene und äußerte sein Erstaunen und seine Dankbarkeit mit den Worten: „Alles andere ist verbrannt, aber der Koran nicht. Alhamdulillah.“

Usep Basuki Eko, Leiter des Brandschutz- und Rettungsdienstes im Bezirk Garut, bestätigte, dass die Meldung über den Brand um 13:45 Uhr einging. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Kurzschluss in der Elektrik die Ursache gewesen sein.

Das Video des Vorfalls löste in den sozialen Medien zahlreiche Diskussionen aus.