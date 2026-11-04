Koranexemplare nach Brand in indonesischer Madrasa unversehrt gefunden

·107·Welt
Koranexemplare nach Brand in indonesischer Madrasa unversehrt gefunden

Nach einem Brand im Bezirk Garut in der indonesischen Provinz West-Java wurden die in einer Madrasa aufbewahrten Koranexemplare unversehrt aufgefunden. Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien.

Es wurde berichtet, dass am 30. Oktober ein Feuer in der Nurul-Yakin-Madrasa und dem angrenzenden Haus eines Bürgers namens Ujang Sofyan ausbrach. Die Flammen verursachten schwere Schäden an den aus halb-massiven Baumaterialien errichteten Gebäuden.

Während der Löscharbeiten und der Kühlung des Bereichs bemerkte einer der Feuerwehrleute einen roten Schrank im Gebäude. Obwohl die umliegenden Holzteile verbrannt waren und die Wände schwarz wurden, blieben die im Schrank aufbewahrten Koranexemplare unversehrt.

Der Mitarbeiter vor Ort filmte die Szene und äußerte sein Erstaunen und seine Dankbarkeit mit den Worten: „Alles andere ist verbrannt, aber der Koran nicht. Alhamdulillah.“

Usep Basuki Eko, Leiter des Brandschutz- und Rettungsdienstes im Bezirk Garut, bestätigte, dass die Meldung über den Brand um 13:45 Uhr einging. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Kurzschluss in der Elektrik die Ursache gewesen sein.

Das Video des Vorfalls löste in den sozialen Medien zahlreiche Diskussionen aus.

IndonesienGarutNurul-Yakin-MadrasaFeuerKoran
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Koran in 18 Metern Tiefe vor der Küste von Mauritius gefunden (Video)Koran in 18 Metern Tiefe vor der Küste von Mauritius gefunden (Video)21 September 12:15Sensation in Indonesien: Die „Braut“ entpuppt sich als MannSensation in Indonesien: Die „Braut“ entpuppt sich als Mann17 Oktober 14:13Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)Eine 15 Jahre lang hinter einer Mauer versteckte Bibliothek wurde wiederentdeckt (Video)20 September 15:52Fast 800 Menschen durch kostenlose Regierungsmahlzeiten in Indonesien vergiftetFast 800 Menschen durch kostenlose Regierungsmahlzeiten in Indonesien vergiftet3 September 15:24Mann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefundenMann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefunden14 Oktober 18:18Feuerwehrmann im „Superman“-Kostüm wird in Indonesien berühmtFeuerwehrmann im „Superman“-Kostüm wird in Indonesien berühmt24 August 15:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt