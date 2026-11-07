Einzigartiger natürlicher blauer Diamant in Jakutien entdeckt — was macht ihn so besonders und wertvoll?

Ein beispielloses Ereignis in der russischen Bergbau- und Schmuckgeschichte: Auf dem Kimberlitfeld Naqin in Jakutien wurde der erste natürliche blaue Diamant in Schmuckqualität gefördert.

Wie der Pressedienst des Unternehmens «ALROSA» mitteilte, wiegt der Stein 2,74 Karat und geht als erster zertifizierter blauer Diamant, der in den Minen des Landes gefunden wurde, in die Geschichte ein. Experten bezeichnen diesen Fund als eine echte Sensation in der Geologie und Schmuckwelt.

Warum gilt dieser Stein als einer der wertvollsten der Welt?

Der gefundene Stein gehört zur Kategorie der Typ-IIb-Diamanten. Seine Einzigartigkeit lässt sich durch mehrere Besonderheiten erklären:

0,1 Prozent Seltenheit: Nur 0,1 Prozent aller natürlichen Diamanten auf der Erde gehören zum Typ IIb; sie zählen zu den teuersten und seltensten Edelsteinen des Planeten.

Bor im Kristallgitter: Die außergewöhnliche blaue Farbe des Steins entsteht dadurch, dass Boratome die Kohlenstoffatome im Kristallgitter ersetzen.

Absolute Makellosigkeit: Das Erstaunlichste ist, dass dieser Kristall keinerlei interne Defekte oder Verunreinigungen aufweist. Die perfekte natürliche Reinheit in Kombination mit der seltenen Farbe steigert seinen Wert um ein Vielfaches.

11 Meister arbeiten an dem Stein: Um diesen historischen Stein zu schleifen und zu einem Weltklasse-Juwel zu veredeln, wurden 11 der hochqualifiziertesten Experten des Unternehmens mobilisiert.

Was ist die Verbindung zu den legendären «Tavernier»- und «Hope»-Diamanten?

Der größte und berühmteste Stein dieses Typs (IIb) in der Geschichte ist der 1650 aus Indien importierte 115,16-Karat-«Tavernier-Blaue».

Aus der Bearbeitung dieses legendären Steins entstand der berühmte «Hope»-Diamant (Hope Diamond), der heute im Smithsonian Institution Museum in Washington aufbewahrt wird. Im Laufe der Geschichte war er im Besitz der französischen Könige Ludwig XIV., Ludwig XV., Ludwig XVI., des britischen Königs Georg IV. sowie des berühmten Juweliers Pierre Cartier.

Der in Jakutien gefundene 2,74-Karat-Blaudiamant beweist einerseits wissenschaftlich das Vorkommen borhaltiger Steine in der Naqin-Mine und erhebt andererseits den Anspruch, einen Platz in den erlesensten Sammlungen der Welt einzunehmen.