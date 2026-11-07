„Volleyballspiel“ von Hühnern sorgt für hitzige Diskussionen unter Internetnutzern (Video)

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„Volleyballspiel“ von Hühnern sorgt für hitzige Diskussionen unter Internetnutzern (Video)

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ein Video, das Hühner zeigt, die sich bewegen, als würden sie an einem Volleyballturnier teilnehmen, was unter den Nutzern für hitzige Diskussionen sorgte.

Im Video wirken die Vögel so, als wären sie in zwei Teams aufgeteilt. Sie rennen abwechselnd auf den Ball in der Mitte zu und versuchen, ihn mit ihren Schnäbeln zu treffen. Die Bewegungen der Hühner vermitteln den Zuschauern den Eindruck, ein echtes Sportmatch zu verfolgen.

Die Aufnahmen blieben auch den Internetnutzern nicht verborgen. Viele reagierten humorvoll auf das Video und versuchten, die Bewegungen der Vögel mit den Regeln eines Volleyballspiels in Verbindung zu bringen.

Ein Nutzer scherzte beispielsweise: „Das unterlegene Team wird zu Hühnerfutter.“ Eine andere Person hinterließ einen ironischen Kommentar: „Man darf den Ball doch nicht zweimal hintereinander berühren!“

Das Video sorgt aufgrund der ungewöhnlichen Bewegungen der Hühner und der lustigen Kommentare dazu bei vielen Zuschauern in den sozialen Medien für gute Laune.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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