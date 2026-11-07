In Indien wurde ein exklusives Fitnessstudio für muslimische Frauen eröffnet

In der südindischen Stadt Coimbatore hat eine Frau namens Shabana ein einzigartiges Fitnessstudio für muslimische Frauen eröffnet. An diesem Ort können Frauen in ihrer religiös angemessenen Alltagskleidung trainieren und sich dabei frei und wohl fühlen.

Shabana sagt, die Idee zur Eröffnung eines solchen Fitnessstudios sei aus ihrer persönlichen Erfahrung entstanden. Sie hatte Schwierigkeiten, ein Fitnessstudio zu finden, das ihren religiösen Ansichten und Kleidungsvorschriften entsprach. Zudem motivierten sie gesundheitliche Probleme dazu, sich stärker auf körperliche Aktivität zu konzentrieren.

Da sie sich jedoch in bestehenden Fitnessstudios nicht wohl fühlte, erkannte Shabana, dass auch andere Frauen vor ähnlichen Problemen stehen könnten. Infolgedessen beschloss sie, einen separaten Ort zu eröffnen, an dem muslimische Frauen ohne Sorgen vor Unannehmlichkeiten oder Einschränkungen trainieren können.

Das Hauptziel des neuen Fitnessstudios ist es, Frauen ein gesundes Leben zu ermöglichen, regelmäßige körperliche Übungen zu fördern und komfortable Bedingungen für die Gesundheitsvorsorge zu schaffen.

Shabanas Initiative könnte eine wichtige Gelegenheit für Frauen sein, die sich aufgrund ihres Glaubens oder ihres Kleidungsstils beim Sport unwohl fühlen.