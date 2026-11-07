Will Fabio Cannavaro zurück nach Italien? Die sensationelle Aussage des Trainers bei Sky Sport

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Will Fabio Cannavaro zurück nach Italien? Die sensationelle Aussage des Trainers bei Sky Sport

Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro enthüllte, dass sein größter Traum als Trainer darin besteht, die italienische Nationalmannschaft zu leiten.

Der 53-jährige italienische Experte Sky Sport Italia sprach in der Sendung über seine Pläne und seine Trainerphilosophie und betonte, dass jeder seiner Schritte eine strategische Arbeit sei, die auf ein großes Ziel ausgerichtet ist.

«Ich bin nicht nach Asien gegangen, um Urlaub zu machen»: Das offene Geständnis des Trainers

Die Legende des Weltfußballs und Gewinner des «Ballon d'Or» machte keinen Hehl aus seiner Hauptrichtung als Trainer:

  • Das Hauptziel — «Squadra Azzurra»: «Mein Hauptziel und Traum ist es, in Italien zu arbeiten und die Nationalmannschaft zu führen. Ich arbeite unermüdlich auf diesem Weg. Ich bin nicht um die Welt gereist oder nach Asien gegangen, um meine Zeit zu verschwenden», erklärte Cannavaro bestimmt;

  • Eine Tätigkeit wie ein «neapolitanischer Kaffee»: Der Experte verglich den Druck in einem Verein und in einer Nationalmannschaft auf interessante Weise:

    • Vereinsfußball: «Die Arbeit im Verein gibt dir jeden Tag Adrenalin: Man sieht die Spieler ständig, arbeitet mit ihnen, hilft ihnen bei der Entwicklung und bereitet sich auf die Spiele vor»;

    • Nationalmannschaft: «Die Arbeit mit der Nationalmannschaft ist wie ein neapolitanischer Kaffee — sehr kurz. Man hat nur zehn Tage Zeit, in denen man keine Fehler machen und die richtige Entscheidung treffen muss. Das gibt einem enorme Motivation und Kraft».

Eine neue Ära in der Geschichte Usbekistans und die Entdeckung junger Stars

Fabio Cannavaro leitet seit 2025 souverän die Geschicke der usbekischen Nationalmannschaft:

  • Historische Weltmeisterschaft: Unter der Führung des italienischen Experten nahm die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil;

  • Weg für die junge Generation: Cannavaro brachte frischen Wind in die Nationalmannschaft und präsentierte der lokalen Fußballgemeinschaft Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov sowie Muhammad Hakimov als talentierte junge Fußballer und schenkte ihnen auf der großen Bühne sein Vertrauen;

  • Reiche internationale Erfahrung: Vor Usbekistan sammelte er fundierte Erfahrungen bei den chinesischen Vereinen Guangzhou Evergrande und Tianjin Quanjian, dem saudi-arabischen Verein Al-Nassr, den italienischen Vereinen Benevento und Udinese, dem kroatischen Verein Dinamo Zagreb sowie der chinesischen Nationalmannschaft.

Die Erfolge mit der usbekischen Nationalmannschaft und die angewandten modernen taktischen Ansätze bilden für Cannavaro ein wichtiges Fundament für eine Rückkehr nach Europa, insbesondere zur italienischen Nationalmannschaft.

Fabio CannavaroUsbekische NationalmannschaftItalienische NationalmannschaftWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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