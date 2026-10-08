Rekord im 100-Meter-Lauf auf High Heels aufgestellt

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Rekord im 100-Meter-Lauf auf High Heels aufgestellt

Das Laufen auf High Heels ist an sich schon schwierig, aber 100 Meter in Rekordzeit zurückzulegen, ist kaum vorstellbar. Doch Majken Sichlau hat es geschafft. Ihr ungewöhnlicher Lauf ist in den sozialen Medien erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ein Video einer jungen Frau, die auf High Heels 100 Meter läuft, und weckte das Interesse der Nutzer.

Informationen zufolge hält Majken Sichlau den Rekord im 100-Meter-Lauf auf High Heels. Sie legte die Strecke in 13,557 Sekunden zurück.

Das Video zeigt die Frau, wie sie die kurze Strecke mit hoher Geschwindigkeit auf High Heels zurücklegt. Ihr ungewöhnlicher Laufstil hat viele Zuschauer in Erstaunen versetzt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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