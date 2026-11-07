Großer Umbruch bei Santos: Neymars Vater zum CEO des Vereins ernannt

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Großer Umbruch bei Santos: Neymars Vater zum CEO des Vereins ernannt

Der Vater und offizielle Agent des brasilianischen und Weltfußballstars Neymar — Neymar da Silva Santos wurde zum CEO des legendären brasilianischen Klubs Santos ernannt.

Dies gaben der Präsident von Santos, Marcelo Teixeira, sowie der Unternehmer selbst offiziell bekannt. Diese Ernennung hat die Gerüchte über eine baldige Rückkehr des brasilianischen Fußballers zu seinem Heimatverein, bei dem er ausgebildet wurde, weiter angeheizt.

Strategische Entwicklung und Nachwuchsakademie: Was wird der neue Chef tun?

Laut Informationen der renommierten brasilianischen Publikation Globo Esporte wird Neymar Sr. innerhalb des Vereins über sehr weitreichende Befugnisse verfügen:

  • Vereinsstrategie: Neymars Vater wird direkt für die langfristige strategische Entwicklung von Santos, die Steigerung der kommerziellen Kennzahlen und internationale Partnerschaften verantwortlich sein;

  • Leitung der legendären Akademie: Er übernimmt zudem die Leitung des berühmten Instituts Meninos da Vila das junge Talente fördert und Weltstars wie Pelé und Neymar hervorgebracht hat;

  • Wahlprüfung im Dezember: Der Unternehmer wird diese Position vorerst bis Dezember innehaben. Sollte Marcelo Teixeira bei der Präsidentschaftswahl des Vereins am 12. Dezember wiedergewählt werden, wird Neymar da Silva sein Amt offiziell behalten und seine langfristigen Pläne fortsetzen.

Stadionumbau und Investition von 1,3 Millionen Euro

Dies ist nicht die erste Unterstützung der Familie Neymar für den Verein. Sie haben Santos bereits zuvor finanziell unterstützt:

  • Einfluss der Firma NR Sports: Neymar da Silva war über sein Unternehmen NR Sports bereits an mehreren Großprojekten des Vereins beteiligt;

  • Renovierung des Stadions „Vila Belmiro“: Insbesondere hat er einen großen Beitrag zur Renovierung der historischen Heimspielstätte „Vila Belmiro“ sowie zur Modernisierung der Infrastruktur der Jugendakademie geleistet;

  • Investiertes Kapital: In diese Infrastrukturprojekte wurden insgesamt 8 Millionen Real (ca. 1,3 Millionen Euro) direkt investiert.

Die Ankunft seines Vaters in der Vereinsführung wird nicht nur als Wiederherstellung der finanziellen Stärke von Santos gewertet, sondern auch als Brücke, die den Weg für eine sensationelle Rückkehr von Neymar zu seinem Stammverein ebnen könnte, da sein Vertrag in Saudi-Arabien bald ausläuft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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