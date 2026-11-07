Einzigartiger Rekord in China: Die meisten Menschen in einer Wohnung untergebracht

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Einzigartiger Rekord in China: Die meisten Menschen in einer Wohnung untergebracht

Ein Immobilienunternehmen in China hat ein ungewöhnliches Experiment durchgeführt und einen einzigartigen Rekord für die Unterbringung der meisten Menschen in einer Wohnung aufgestellt. Während des Experiments wurden 553 Personen gleichzeitig in einem Haus mit einer Gesamtfläche von 120 Quadratmetern untergebracht.

Dieser ungewöhnliche Test zielte darauf ab zu zeigen, wie Menschen auf engstem Raum untergebracht werden können. Hunderte von Menschen versammelten sich in einer Wohnung und versuchten, den verfügbaren Platz so effizient wie möglich zu nutzen.

Das Ergebnis war, dass 553 Personen in einem 120 Quadratmeter großen Haus zusammenkamen. Diese Zahl schuf ein Bild, das auf den ersten Blick schwer vorstellbar ist. Jeder Quadratmeter wurde genutzt, damit alle Teilnehmer Platz fanden.

Die Aufnahmen des Experiments könnten auch in den sozialen Medien für Aufsehen sorgen. Besonders die Tatsache, wie so viele Menschen auf einem so kleinen Raum Platz fanden, versetzt viele ins Staunen.

Was glauben Sie, wie viele Menschen hätten noch in diese 120 Quadratmeter große Wohnung gepasst? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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