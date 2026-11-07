Arsenal festigt Tabellenführung mit knappem Sieg, Newcastle lässt Punkte liegen

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Arsenal festigt Tabellenführung mit knappem Sieg, Newcastle lässt Punkte liegen

Im Rahmen des 10. Spieltags der Premier League empfing der souveräne Tabellenführer Arsenal aus London den Hull City im eigenen Stadion und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Sieg.

Obwohl die Begegnung für die Gastgeber äußerst schwierig und nervenaufreibend verlief, sicherte die individuelle Klasse des Kapitäns der Londoner dem Team die nächsten drei Punkte.

Druck im Emirates und Martin Ødegaards entscheidender Treffer

Das Spiel in London verlief wie erwartet unter dem absoluten Offensivdruck der „Gunners“:

  • Die starke Defensive von Hull City: Die Gäste, die auf dem 13. Tabellenplatz rangieren, hielten über 70 Minuten den unaufhörlichen Angriffen der Gastgeber stand und verteidigten fehlerfrei;

  • Die Erlösung in der 73. Minute: Schließlich fand der Kapitän von Arsenal in der 73. Minute, Martin Ødegaard, eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und traf mit einem präzisen Schuss ins Tor — 1:0;

  • Alleinige Tabellenführung: Nach diesem wichtigen Sieg baute Arsenal sein Punktekonto auf 27 Zähler aus und festigte den 1. Platz in der Meisterschaftstabelle (Hull City bleibt mit 11 Punkten auf dem 13. Platz).

An anderer Stelle in London: Spannendes Remis zwischen Fulham und Newcastle

In einer weiteren Begegnung des Spieltags einigten sich Fulham und Newcastle auf ein Unentschieden:

  • Schlagabtausch in der Schlussphase: Die entscheidenden Ereignisse des Spiels ereigneten sich kurz vor Schluss. In der 80. Minute brachte Jacob Murphy die Gäste in Führung, doch nur drei Minuten später, in der 83. Minute, glich der eingewechselte Rodrigo Muniz zum 1:1 aus;

  • Tabellensituation: Nach diesem umkämpften Unentschieden liegt Newcastle mit 12 Punkten auf dem 11. Platz, während Fulham mit 10 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz steht.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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