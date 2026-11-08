Sensation in der Premier League: Manchester City verliert auswärts, Husanov spielt 90 Minuten

·88·Sport
Sensation in der Premier League: Manchester City verliert auswärts, Husanov spielt 90 Minuten

Am 10. Spieltag der Premier League kam es zu einer unerwarteten Sensation. Der Titelanwärter «Manchester City» traf auswärts auf den im Tabellenkeller stehenden Verein «Nottingham Forest» und musste eine schwere 1:3-Niederlage hinnehmen.

Besonders bemerkenswert für die usbekischen Fußballfans ist, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov », in der Defensive der «Citizens» von der ersten bis zur letzten Minute volle 90 Minuten auf dem Platz stand.

Delaps Doppelpack und Sherkis Antwort: Dramatische Wendungen im Spiel

Im «City Ground»-Stadion übten die Gastgeber von Beginn an massiven Druck aus und sorgten für ein überraschendes Ergebnis:

  • Schnelle Angriffe von «Forest»: Bereits in der 6. Spielminute eröffnete Cunha den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung – 1:0. Kurz darauf, in der 18. Minute, erhöhte Liam Delap den Vorsprung – 2:0;

  • Hoffnungsschimmer durch Sherki: Das zu Beginn der zweiten Halbzeit erstarkte «City» verkürzte in der 52. Minute durch ein Tor von Rayan Cherki auf 2:1;

  • Der entscheidende Treffer: Doch in der 73. Minute krönte Liam Delap mit seinem Doppelpack bei einem Konter den verdienten 3:1-Sieg der «Tricky Trees».

Husanov spielt 90 Minuten und taktische Wechsel

Das von Maresca trainierte «Manchester City» setzte in dieser Begegnung auf eine Reihe von Leistungsträgern:

  • Husanov spielte durch in der Abwehr: Abduqodir Husanov stand in der Innenverteidigung neben Rúben Dias und Marc Guéhi in der Startelf und absolvierte die volle Distanz;

  • Marescas Wechsel zur Halbzeit: Um das Spiel zu drehen, brachte der Trainer zu Beginn der zweiten Hälfte Nunes für Guéhi und O'Riley für Gvardiol; später wurde auch Foden eingewechselt, doch diese Bemühungen reichten nicht für einen Ausgleich;

  • Haaland und Doku neutralisiert: Obwohl Erling Haaland und Jérémy Doku im Angriff über die volle Zeit agierten, ließ die Abwehr von «Nottingham» ihnen kaum Freiräume.

Die Situation in der Tabelle

Trotz dieser Niederlage hält «Manchester City» mit 21 Punkten den 2. Tabellenplatz. «Nottingham Forest» hingegen konnte sein Punktekonto auf 9 erhöhen und kletterte auf den 16. Rang.

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovNottingham ForestFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!Gestern 22:03Abduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen BrightonAbduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen Brighton1 November 18:06Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)31 Oktober 23:00Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityÜberraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester City31 Oktober 22:09Abduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf BrightonAbduqodir Husanov in der Startelf: Manchester City trifft auf Brighton31 Oktober 19:50Englische Experten loben Abduqodir Husanovs Leistung gegen RB Leipzig (Video)Englische Experten loben Abduqodir Husanovs Leistung gegen RB Leipzig (Video)5 November 10:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester