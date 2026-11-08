Am 10. Spieltag der Premier League kam es zu einer unerwarteten Sensation. Der Titelanwärter «Manchester City» traf auswärts auf den im Tabellenkeller stehenden Verein «Nottingham Forest» und musste eine schwere 1:3-Niederlage hinnehmen.

Besonders bemerkenswert für die usbekischen Fußballfans ist, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov », in der Defensive der «Citizens» von der ersten bis zur letzten Minute volle 90 Minuten auf dem Platz stand.

Delaps Doppelpack und Sherkis Antwort: Dramatische Wendungen im Spiel

Im «City Ground»-Stadion übten die Gastgeber von Beginn an massiven Druck aus und sorgten für ein überraschendes Ergebnis:

Schnelle Angriffe von «Forest»: Bereits in der 6. Spielminute eröffnete Cunha den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung – 1:0. Kurz darauf, in der 18. Minute, erhöhte Liam Delap den Vorsprung – 2:0;

Hoffnungsschimmer durch Sherki: Das zu Beginn der zweiten Halbzeit erstarkte «City» verkürzte in der 52. Minute durch ein Tor von Rayan Cherki auf 2:1;

Der entscheidende Treffer: Doch in der 73. Minute krönte Liam Delap mit seinem Doppelpack bei einem Konter den verdienten 3:1-Sieg der «Tricky Trees».

Husanov spielt 90 Minuten und taktische Wechsel

Das von Maresca trainierte «Manchester City» setzte in dieser Begegnung auf eine Reihe von Leistungsträgern:

Husanov spielte durch in der Abwehr: Abduqodir Husanov stand in der Innenverteidigung neben Rúben Dias und Marc Guéhi in der Startelf und absolvierte die volle Distanz;

Marescas Wechsel zur Halbzeit: Um das Spiel zu drehen, brachte der Trainer zu Beginn der zweiten Hälfte Nunes für Guéhi und O'Riley für Gvardiol; später wurde auch Foden eingewechselt, doch diese Bemühungen reichten nicht für einen Ausgleich;

Haaland und Doku neutralisiert: Obwohl Erling Haaland und Jérémy Doku im Angriff über die volle Zeit agierten, ließ die Abwehr von «Nottingham» ihnen kaum Freiräume.

Die Situation in der Tabelle

Trotz dieser Niederlage hält «Manchester City» mit 21 Punkten den 2. Tabellenplatz. «Nottingham Forest» hingegen konnte sein Punktekonto auf 9 erhöhen und kletterte auf den 16. Rang.