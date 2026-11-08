In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad fand ein Power Slap 26 Turnier statt, bei dem ein dramatischer und aufsehenerregender Kampf mit einem usbekischen Athleten stattfand.

Der usbekische Kämpfer, der im Halbschwergewicht antrat, Diyorbek Otajonov besiegte seinen starken amerikanischen Gegner Kealii Kanekoa durch einen beeindruckenden K.o.-Sieg, der das Publikum in Staunen versetzte.

Vom Niederschlag zum K.o.: Ein intensives Duell in Runde 1

Gemäß den Regeln des Kampfes durfte der US-Vertreter den ersten Schlag ausführen, und die Ereignisse entwickelten sich unerwartet:

Erster Schlag und Niederschlag: Nach einem harten Schlag von Kealii Kanekoa verlor Diyorbek Otajonov das Gleichgewicht und ging zunächst zu Boden;

Eiserner Wille: Der usbekische Kämpfer erholte sich innerhalb weniger Sekunden von dem schweren Schlag, bestand die medizinische Untersuchung der Kampfrichter und signalisierte seine Kampfbereitschaft;

Eine einzige verheerende Ohrfeige: Als unser Landsmann an der Reihe war, bündelte Otajonov seine gesamte Kraft und landete eine präzise und verheerende Ohrfeige im Gesicht seines Gegners. Der amerikanische Athlet konnte diesen harten Schlag nicht verkraften, ging sofort k.o. und der Kampf endete bereits in der ersten Runde.

Situation in der Division und der Weg zum Meisterschaftsgürtel

Dieser Sieg verbessert die Position unseres Landsmanns in der Weltrangliste erheblich: