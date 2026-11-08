Meisterschaftsrennen spitzt sich zu: PSG gewinnt, Paris FC klettert auf Platz 2

Der 10. Spieltag der Ligue 1 verlief für die Hauptstadtklubs erfolgreich. Im Parc des Princes empfing das Team von Luis Enrique den ES Troyes AC und PSG sicherte sich in einer hart umkämpften Partie einen knappen 1:0-Sieg.

In einer weiteren bemerkenswerten Begegnung des Spieltags besiegte die Überraschungsmannschaft der Ligue 1, Paris FC auswärts den AJ Auxerre und kletterte damit direkt auf den 2. Tabellenplatz.

Zabarniy mit dem goldenen Tor und Torres' Torflaute

Obwohl die Pariser gegen Troyes eine deutliche Überlegenheit zeigten, taten sie sich schwer, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen:

Entscheidender Treffer durch den Verteidiger: Das einzige Tor des Spiels fiel in der 39. Minute – nach einer Standardsituation traf Ilya Zabarniy präzise ins gegnerische Netz und bescherte seinem Team einen wertvollen Sieg;

Ferran Torres erneut ohne Treffer: Der spanische Stürmer Ferran Torres, der über die vollen 90 Minuten in der Offensive von PSG agierte, zeigte sich zwar aktiv, musste das Spiel jedoch erneut ohne eigenen Treffer beenden;

Zu-Null-Spiel von Safonov: Torhüter Matvey Safonov und die Defensive entschärften die wenigen Konter der Gäste fehlerfrei und hielten die Null.

Nächster Auswärtssieg für Paris FC

Der aufstrebende Klub Paris FC bestand die schwierige Prüfung beim AJ Auxerre erfolgreich:

Sinayokos Treffer: Das Tor von Lassine Sinayoko in der 63. Minute sicherte den Hauptstädtern einen souveränen 1:0-Auswärtssieg.

Tabelle: Pariser Klubs an der Spitze

Nach den Ergebnissen des 10. Spieltags ergibt sich an der Spitze der französischen Meisterschaft ein spannendes Bild: