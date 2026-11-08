Nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest im Rahmen der Premier League steht Manchester City in der Kritik von Fans und Experten.

Aufgrund grober Abwehrfehler in der ersten Halbzeit sah sich Enzo Maresca gezwungen, zur Pause drastische Änderungen vorzunehmen. Infolgedessen wechselte unser Landsmann Abduqodir Husanov , der das Spiel als Rechtsverteidiger begonnen hatte, in der zweiten Halbzeit auf seine gewohnte Position in der Innenverteidigung.

Die Experten des renommierten Portals cityxtra.co.uk , das die Aktivitäten von Manchester City genau verfolgt, analysierten die Leistung der Akteure und veröffentlichten ihre Bewertungen.

Husanovs Leistung und die Probleme in der Defensive: 5,5 Punkte

Dass der junge Verteidiger aus Usbekistan zwei unterschiedliche Halbzeiten spielte, blieb den Experten nicht verborgen: