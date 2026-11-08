Wie war die Leistung von Husanov im Spiel, in dem die Schützlinge von Maresca stolperten? (Video)
Nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest im Rahmen der Premier League steht Manchester City in der Kritik von Fans und Experten.
Aufgrund grober Abwehrfehler in der ersten Halbzeit sah sich Enzo Maresca gezwungen, zur Pause drastische Änderungen vorzunehmen. Infolgedessen wechselte unser Landsmann Abduqodir Husanov , der das Spiel als Rechtsverteidiger begonnen hatte, in der zweiten Halbzeit auf seine gewohnte Position in der Innenverteidigung.
Die Experten des renommierten Portals cityxtra.co.uk , das die Aktivitäten von Manchester City genau verfolgt, analysierten die Leistung der Akteure und veröffentlichten ihre Bewertungen.
Husanovs Leistung und die Probleme in der Defensive: 5,5 Punkte
Dass der junge Verteidiger aus Usbekistan zwei unterschiedliche Halbzeiten spielte, blieb den Experten nicht verborgen:
Schwierigkeiten auf dem Flügel (1. Halbzeit): Husanov hatte Schwierigkeiten, sich an das hohe Tempo der gegnerischen Spieler anzupassen, insbesondere an den physischen Druck von Morgan Gibbs-White auf dem Flügel. Dies ermöglichte den Gastgebern, mehrere gefährliche Situationen zu kreieren;
Zuverlässigkeit im Zentrum (2. Halbzeit): Nachdem der Trainer zur Pause Guehi und Gvardiol ausgewechselt hatte, rückte Husanov in die Innenverteidigung und zeigte in der zweiten Halbzeit ein deutlich stabileres, souveräneres und abgeklärteres Spiel. Die Experten bewerteten seine Leistung mit 5,5 Punkten .
Kommentare 0
…