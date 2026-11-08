Nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest im Rahmen der englischen Premier League steht Manchester City in der Kritik von Fans und Experten.

Aufgrund grober Abwehrfehler in der ersten Halbzeit sah sich Enzo Maresca gezwungen, bereits zur Pause drastische Änderungen vorzunehmen. Infolgedessen wechselte unser Landsmann Abduqodir Husanov , der das Spiel als Rechtsverteidiger begonnen hatte, in der zweiten Halbzeit auf seine gewohnte Position in der Innenverteidigung.

Die Experten des renommierten Portals Manchester City-nahen Mediums cityxtra.co.uk analysierten die Leistungen der Akteure und veröffentlichten ihre Bewertungen.

Husanovs Leistung und die Defensivprobleme: 5,5 Punkte

Dass der junge usbekische Verteidiger zwei unterschiedliche Halbzeiten spielte, blieb den Experten nicht verborgen:

Schwierigkeiten auf dem Flügel (1. Halbzeit): Husanov hatte Schwierigkeiten, sich an das hohe Tempo der gegnerischen Spieler anzupassen, insbesondere an den physischen Druck von Morgan Gibbs-White auf dem Flügel. Dies ermöglichte den Gastgebern mehrere gefährliche Situationen.

Stabilität im Zentrum (2. Halbzeit): Nachdem der Trainer zur Pause Guehi und Gvardiol auswechselte, rückte Husanov in die Innenverteidigung und zeigte in der zweiten Hälfte ein deutlich stabileres, sichereres und abgeklärteres Spiel. Die Experten bewerteten seine Leistung mit 5,5 Punkten .

Krise in der Abwehrreihe: Wer erhielt welche Note?

Joško Gvardiol — 4,5/10 (niedrigste Note): Ein grober Fehler im Mittelfeld führte zum Gegentor. Aufgrund seiner unglücklichen Entscheidung musste er zur Pause das Feld verlassen.

Gianluigi Donnarumma — 5/10: Obwohl man ihm bei den Gegentoren keine direkte Schuld geben kann, wirkte er bei Eckbällen unsicher und erhöhte damit die Gefahr.

Rúben Dias — 5,5/10: Obwohl er im Vergleich zu seinen Partnern etwas solider wirkte, konnte er sein gewohnt hohes Niveau nicht abrufen; seine Aktionen wirkten teils nachlässig.

Marc Guéhi — 6/10: Er hielt dem physischen Druck von Delap nicht stand und wurde aufgrund seiner Fehlerkette bereits zur Pause ausgewechselt.

Angriff und Mittelfeld: Lichtblick durch Cherki, Pechtag für Haaland

Rayan Cherki — 7/10: Obwohl er in der ersten Halbzeit kaum zu sehen war, überraschte er den Gegner in der zweiten Hälfte mit einem Supertor und erhielt eine der höchsten Bewertungen im Team.

Elliot Anderson — 7/10: Trotz eines Fehlers, der zum Gegentor gegen seinen Ex-Klub führte, war er der aktivste und nützlichste Spieler im Mittelfeld.

Erling Haaland — 6,5/10: Der norwegische Torjäger, der selbst nach dem Umkurven des Torwarts nicht traf, vergab diesmal mehrere gute Chancen und erlebte einen gebrauchten Tag.

Jérémy Doku und Iliman Ndiaye — 6,5/10: Die doppelt gestaffelte Abwehr von Forest ließ den Flügelstürmern kaum den nötigen Raum.

Enzo Fernández — 6/10: Er verteilte zwar aktiv Bälle im Mittelfeld, konnte aber keine entscheidenden Impulse setzen.

Einwechselspieler: