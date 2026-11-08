Husanovs neue Position: Wie Experten die Stars von Manchester City bewerteten

·78·Sport
Husanovs neue Position: Wie Experten die Stars von Manchester City bewerteten

Nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Nottingham Forest im Rahmen der englischen Premier League steht Manchester City in der Kritik von Fans und Experten.

Aufgrund grober Abwehrfehler in der ersten Halbzeit sah sich Enzo Maresca gezwungen, bereits zur Pause drastische Änderungen vorzunehmen. Infolgedessen wechselte unser Landsmann Abduqodir Husanov , der das Spiel als Rechtsverteidiger begonnen hatte, in der zweiten Halbzeit auf seine gewohnte Position in der Innenverteidigung.

Die Experten des renommierten Portals Manchester City-nahen Mediums cityxtra.co.uk analysierten die Leistungen der Akteure und veröffentlichten ihre Bewertungen.

Husanovs Leistung und die Defensivprobleme: 5,5 Punkte

Dass der junge usbekische Verteidiger zwei unterschiedliche Halbzeiten spielte, blieb den Experten nicht verborgen:

  • Schwierigkeiten auf dem Flügel (1. Halbzeit): Husanov hatte Schwierigkeiten, sich an das hohe Tempo der gegnerischen Spieler anzupassen, insbesondere an den physischen Druck von Morgan Gibbs-White auf dem Flügel. Dies ermöglichte den Gastgebern mehrere gefährliche Situationen.

  • Stabilität im Zentrum (2. Halbzeit): Nachdem der Trainer zur Pause Guehi und Gvardiol auswechselte, rückte Husanov in die Innenverteidigung und zeigte in der zweiten Hälfte ein deutlich stabileres, sichereres und abgeklärteres Spiel. Die Experten bewerteten seine Leistung mit 5,5 Punkten .

Krise in der Abwehrreihe: Wer erhielt welche Note?

  • Joško Gvardiol — 4,5/10 (niedrigste Note): Ein grober Fehler im Mittelfeld führte zum Gegentor. Aufgrund seiner unglücklichen Entscheidung musste er zur Pause das Feld verlassen.

  • Gianluigi Donnarumma — 5/10: Obwohl man ihm bei den Gegentoren keine direkte Schuld geben kann, wirkte er bei Eckbällen unsicher und erhöhte damit die Gefahr.

  • Rúben Dias — 5,5/10: Obwohl er im Vergleich zu seinen Partnern etwas solider wirkte, konnte er sein gewohnt hohes Niveau nicht abrufen; seine Aktionen wirkten teils nachlässig.

  • Marc Guéhi — 6/10: Er hielt dem physischen Druck von Delap nicht stand und wurde aufgrund seiner Fehlerkette bereits zur Pause ausgewechselt.

Angriff und Mittelfeld: Lichtblick durch Cherki, Pechtag für Haaland

  • Rayan Cherki — 7/10: Obwohl er in der ersten Halbzeit kaum zu sehen war, überraschte er den Gegner in der zweiten Hälfte mit einem Supertor und erhielt eine der höchsten Bewertungen im Team.

  • Elliot Anderson — 7/10: Trotz eines Fehlers, der zum Gegentor gegen seinen Ex-Klub führte, war er der aktivste und nützlichste Spieler im Mittelfeld.

  • Erling Haaland — 6,5/10: Der norwegische Torjäger, der selbst nach dem Umkurven des Torwarts nicht traf, vergab diesmal mehrere gute Chancen und erlebte einen gebrauchten Tag.

  • Jérémy Doku und Iliman Ndiaye — 6,5/10: Die doppelt gestaffelte Abwehr von Forest ließ den Flügelstürmern kaum den nötigen Raum.

  • Enzo Fernández — 6/10: Er verteilte zwar aktiv Bälle im Mittelfeld, konnte aber keine entscheidenden Impulse setzen.

Einwechselspieler:

  • Matheus Nunes — 6,5/10: Er kam für Guéhi, stabilisierte die rechte Abwehrseite und bewies, dass er auf dieser Position eine verlässlichere Alternative ist.

  • Nico O'Reilly — 6/10: Er ersetzte den glücklosen Gvardiol und belebte das Spiel auf der linken Seite.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LeagueNottingham ForestFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie war die Leistung von Husanov im Spiel, in dem die Schützlinge von Maresca stolperten? (Video)Wie war die Leistung von Husanov im Spiel, in dem die Schützlinge von Maresca stolperten? (Video)Heute 08:38Sensation in der Premier League: Manchester City verliert auswärts, Husanov spielt 90 MinutenSensation in der Premier League: Manchester City verliert auswärts, Husanov spielt 90 MinutenHeute 00:45Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!Startelf von Manchester City für den 10. Spieltag bekannt gegeben – Husanov steht in der Startformation!Gestern 22:03Abduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen BrightonAbduqodir Husanov beeindruckt die Fans im Etihad bei der Partie gegen Brighton1 November 18:06Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)Wie bewerteten englische Medien Abdukodir Khusanov und die Stars von City? (Video)31 Oktober 23:00Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester CityÜberraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester City31 Oktober 22:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester