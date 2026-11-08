Person in den USA gewinnt 847 Millionen Dollar bei Powerball

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Person in den USA gewinnt 847 Millionen Dollar bei Powerball

Der Besitzer eines in New Jersey, USA, verkauften Loses hat den Powerball-Jackpot in Höhe von 847 Millionen Dollar geknackt. Dies ist der neuntgrößte Gewinn in der Geschichte der Lotterie. Dies wurde offiziell von der New Jersey Lottery bekannt gegeben.

Bei der Ziehung am 4. November 2026 tippte der Inhaber des Glücksloses alle sechs Zahlen richtig. Das Gewinnlos wurde in einem Wegmans-Supermarkt in Montvale, Bergen County, New Jersey, verkauft.

Der Gewinner hat zwei Möglichkeiten, das Geld zu erhalten. Er kann die 847 Millionen Dollar über 29 Jahre in 30 Raten beziehen oder sich vor Steuern für eine Einmalzahlung in Höhe von 363,1 Millionen Dollar entscheiden.

Ein Teil des Gewinns fließt jedoch in Steuern. Gemäß den Regeln der New Jersey Lottery werden bei Gewinnen über 5.000 Dollar 24 Prozent Bundessteuer und bei Gewinnen über 500.000 Dollar 8 Prozent Staatssteuer einbehalten. Dies sind vorläufige Abzugssätze; die endgültige Steuerschuld des Gewinners wird auf Basis der Steuererklärung ermittelt.

Die Identität des Gewinners wurde bisher nicht bekannt gegeben. Nach dem Gesetz von New Jersey haben Lottogewinner das Recht, ihren Namen nicht öffentlich zu machen.

Vor diesem Jackpot hatte 35 Powerball-Ziehungen lang niemand den Hauptpreis gewonnen. Der vorherige große Gewinn wurde am 12. August 2026 in Illinois verzeichnet. Damals gewann eine Person einen Jackpot von 1,04 Milliarden Dollar und entschied sich dafür, statt der Ratenzahlung 450,5 Millionen Dollar auf einmal zu erhalten und anonym zu bleiben.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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