Wie viele Menschen leben weltweit in extremer Armut?

Laut einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) und Forschern der Universität Oxford leben 1,2 Milliarden Menschen in 108 Entwicklungsländern in multidimensionaler Armut. Das sind 51,5 Millionen mehr als im Vorjahresbericht.

In dem am 12. Oktober 2026 veröffentlichten Bericht wird hervorgehoben, dass 617 Millionen der in Armut lebenden Menschen – also mehr als die Hälfte – Kinder sind. Ihnen mangelt es an Grundbedürfnissen wie Nahrung, Bildung, sauberem Wasser und Strom.

Die Forscher stellten fest, dass ein Teil des Anstiegs mit dem Bevölkerungswachstum zusammenhängt. Gleichzeitig hat sich der multidimensionale Armutsindex in 33 Ländern in weniger als 15 Jahren halbiert.

Der größte Teil der in Armut lebenden Menschen lebt in Afrika südlich der Sahara – 616 Millionen Menschen. In Ägypten, Nepal und Tadschikistan sind sowohl die Armutsquote als auch die Zahl der Betroffenen deutlich gesunken.