Berühmter russischer Künstler, bekannt für Putin- und Lukaschenko-Karikaturen, erschossen

Semyon Skrepetskiy (Robert Kuzovkov), ein in Polen lebender russischer Künstler und Aktivist, wurde erschossen.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Stadt Biała Podlaska. Eine unbekannte Person schoss aus kurzer Distanz mehrmals auf den Künstler auf einem Parkplatz.

Die am Tatort eingetroffenen Ärzte konnten sein Leben nicht retten. Nach dem Vorfall haben die Strafverfolgungsbehörden eine großangelegte Suchaktion eingeleitet.

Ersten Informationen zufolge könnten zwei Personen an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein. In einigen Meldungen heißt es, dass einer der Verdächtigen ein belarussischer Staatsbürger sei und festgenommen wurde.

Semyon Skrepetskiy war bekannt für seine Karikaturen von Wladimir Putin, Alexander Lukaschenko und anderen politischen Persönlichkeiten. Er lebte seit 2021 in Polen.