In Südkorea wurde bekannt, dass ein Kandidat, der bei einer Staatsprüfung ein extrem hohes Ergebnis erzielt hatte, illegale Methoden angewandt hat. Der Teilnehmer namens Han Won-seok gab zu, in beiden Phasen der Prüfung mithilfe einer versteckten Kamera, eines Smartphones und Künstlicher Intelligenz die Antworten ermittelt zu haben.

Der Kandidat erzielte in der ersten Phase 397,5 von 400 Punkten. Er beantwortete von 160 Fragen nur eine einzige falsch. In der zweiten Phase erreichte er 663 von 800 Punkten und belegte damit in der Gesamtwertung den ersten Platz.

Solch hohe Ergebnisse weckten bei Internetnutzern Zweifel. Obwohl Han die Anschuldigungen zunächst bestritt, gestand er später in einer YouTube-Sendung im Beisein seines Anwalts, gegen die Prüfungsregeln verstoßen zu haben.

Er erklärte, dass er die Fragen mit einer Miniaturkamera fotografiert und die Bilder an ein KI-System gesendet habe. Die vom System vorbereiteten Antworten habe er dann mithilfe seines Smartphones überprüft. Der Kandidat wandte diese Methode in beiden Phasen der Prüfung an.

Han entschuldigte sich bei den anderen Kandidaten für sein Handeln. Zudem wandte er sich selbst an die Polizei von Seoul und reichte ein schriftliches Geständnis zu seinem Fehlverhalten ein.

Derzeit untersuchen die Strafverfolgungsbehörden den Vorfall. Das südkoreanische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen prüft zudem die vorübergehende Aussetzung des Qualifikationszertifikats, das das Bestehen der Prüfung durch den Kandidaten bestätigt.

Dieser Vorfall hat erneut die Aufmerksamkeit auf das Problem der illegalen Nutzung moderner Technologien, insbesondere Künstlicher Intelligenz und versteckter elektronischer Geräte, bei Prüfungen gelenkt.