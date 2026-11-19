In der Siedlung Uruscha in der russischen Oblast Amur haben drei Jugendliche eine 63-jährige Frau angegriffen, um ein Video für soziale Netzwerke zu drehen. Einer von ihnen trat der Frau, die sich auf einen Gehstock stützte, in den Rücken, während die anderen den Vorfall filmten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Oblast Amur ereignete sich der Vorfall am 3. November 2026 gegen 19:00 Uhr in der Siedlung Uruscha im Bezirk Skoworodino. Ersten Informationen zufolge hatten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren sowie ein 15-jähriges Mädchen im Voraus vereinbart, die Frau anzugreifen.

Wie verabredet, trat einer der Jugendlichen der Frau in den Rücken. Infolge des Stoßes stürzte sie zu Boden. Das 15-jährige Mädchen nahm den Vorfall mit ihrem Mobiltelefon auf. Im Video ist auch das Lachen der Umstehenden zu hören.

Nachdem das Video des Vorfalls am 11. November im Internet verbreitet wurde, leiteten die Strafverfolgungsbehörden eine Untersuchung ein. Die Polizei identifizierte die drei beteiligten Jugendlichen. Es stellte sich heraus, dass das Opfer eine 1963 geborene Frau ohne festen Wohnsitz ist.

Die Eltern der Jugendlichen wurden wegen der Verletzung ihrer Erziehungspflichten administrativ zur Verantwortung gezogen. Mit den Kindern und ihren Eltern werden präventive Maßnahmen durchgeführt. Zudem hat die regionale Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Es wurde berichtet, dass die Frau nach dem Vorfall weder eine medizinische Einrichtung noch die Polizei aufgesucht hat. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, dass nach Abschluss der Ermittlungen eine rechtliche Entscheidung getroffen werde.