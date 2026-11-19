Am Flughafen der chinesischen Stadt Wuhan warf eine 61-jährige Frau, die zum ersten Mal flog, vor dem Start vier Münzen in Richtung des Flugzeugs, um sich Glück und Sicherheit zu wünschen. Ihr Handeln führte zu einer Verspätung des Fluges um 58 Minuten.

Der Vorfall ereignete sich am 16. November am internationalen Flughafen Wuhan Tianhe. Die Frau wollte mit ihrer Familie in die Stadt Sanya auf der Insel Hainan reisen. Als sie mit ihrem Enkelkind an Bord ging, nahm sie vier Münzen aus ihrer Tasche und warf sie weg.

Die Münzen fielen durch den Spalt zwischen der Flugzeugtür und der Gangway auf das Rollfeld des Flughafens. Die Besatzung bemerkte den Vorfall und meldete ihn sofort. Daraufhin wurde die Flugvorbereitung vorübergehend unterbrochen und etwa zehn Techniker untersuchten das Rollfeld sowie die Triebwerke des Flugzeugs auf Fremdkörper.

Aufgrund der Such- und Sicherheitsüberprüfungen verspätete sich der Flug um 58 Minuten. Die Flughafenpolizei der chinesischen Provinz Hubei verurteilte die 61-Jährige wegen Gefährdung der Flugsicherheit und Störung der Ordnung im Luftverkehr zu einer fünftägigen Verwaltungshaft.

Die Frau erklärte, sie habe die Münzen in dem Glauben geworfen, dass dies Glück bringe und die Flugsicherheit erhöhe. Die Flughafenpolizei warnte jedoch, dass das Werfen von Gegenständen auf das Flugzeug oder das umliegende Gelände ein ernstes Sicherheitsrisiko darstelle.