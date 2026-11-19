Preise für MacBook Pro M5 und M6 Modelle bekannt gegeben
Die Preise für Apple MacBook Pro Laptops mit Stand vom 19. November 2026 wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst Modelle mit M5, M5 Pro, M5 Max und den neuen M6 Prozessoren. Auf einige Konfigurationen werden zudem Rabatte gewährt.
MacBook Pro M5, 14 Zoll (2025):
• 16/1 TB — 1870 Dollar
• 24/1 TB — 2200 Dollar
MacBook Pro M5 Pro, 14 Zoll (2026):
• 24/1 TB — 2320 Dollar
• 48/1 TB — 3500 Dollar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 Dollar
MacBook Pro M5 Pro, 16 Zoll (2026):
• 24/1 TB — 2630 Dollar
• 48/1 TB — 3550 Dollar
• 64/1 TB — 3900 Dollar
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 Dollar
• 48/2 TB (M5 Max) — 4550 Dollar
MacBook Pro M6, 14 Zoll (2026):
• 32/1 TB — 2799 Dollar
MacBook Pro M5 Pro, 16 Zoll (2026), ProLED XDR Display:
• 24/1 TB — 3999 Dollar
Die Preise ändern sich fast täglich. Auf einige Modelle werden hohe Rabatte gewährt. Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 19. November 2026.
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