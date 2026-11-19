Wie die Zeitung „The Paper“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am 8. November in einem Fotostudio in Zhengzhou in der Provinz Henan. Die Braut, die nur ihren Nachnamen Zheng nannte, saß an diesem Tag zum ersten Mal auf einem Pferd.

In China wurde ein Hochzeitsfotoshooting zu einem unerwarteten Abenteuer. Während die Braut für Fotos auf einem Pferd saß, galoppierte das Tier plötzlich davon und trug sie ein weites Stück mit sich. Der Bräutigam und das Fototeam mussten dem Pferd hinterherlaufen.

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Während des Shootings lief ein Border Collie an ihnen vorbei. Das Pferd rannte dem Hund hinterher und nahm die Braut auf seinem Rücken mit. Der Bräutigam, der Fotograf und die Studiomitarbeiter versuchten, das Pferd einzuholen und zu stoppen.

Schließlich gelang es den Mitarbeitern, das Pferd durch lautes Rufen zum Anhalten zu bewegen. Die Braut wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Danach setzte das Paar das Fotoshooting fort und beendete die Aufnahmen.

Die Braut erzählte, dass sie große Angst hatte, als das Pferd plötzlich losgaloppierte, und sich festklammerte, um nicht herunterzufallen. Nachdem sie sicher abgestiegen war, erinnerte sie sich jedoch an den Vorfall als aufregendes Abenteuer und äußerte den Wunsch, in Zukunft Reiten zu lernen.