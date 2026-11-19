Polizist in der Türkei rettet Frau vor dem Ersticken durch eine Nuss (Video)
In der türkischen Stadt Konya wurde eine Frau, die an einem Stück Haselnuss zu ersticken drohte, durch das schnelle Eingreifen eines Polizisten gerettet. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, wie Haberturk berichtete.
Es wurde bekannt, dass die Frau im Gedavet-Park ein Stück Nuss aß, als dieses in ihre Atemwege gelangte. Da sie Schwierigkeiten beim Atmen hatte, rannte sie zu einem nahegelegenen Polizeiposten, um Hilfe zu suchen.
Der Polizist Mehmet Paksoy erkannte die Situation sofort und wandte das Heimlich-Manöver bei der Frau an. Infolgedessen löste sich das Nussstück aus den Atemwegen und die Frau konnte wieder frei atmen.
Der Rettungsvorgang wurde von den Überwachungskameras des Polizeipostens festgehalten. Der Polizist erklärte, dass sie während ihres Dienstes speziell für solche Notfälle geschult werden.
Nachdem sie sich etwas erholt hatte, bedankte sich die Frau bei den Polizeibeamten.
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