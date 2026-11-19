In der türkischen Stadt Konya wurde eine Frau, die an einem Stück Haselnuss zu ersticken drohte, durch das schnelle Eingreifen eines Polizisten gerettet. Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, wie Haberturk berichtete.

Es wurde bekannt, dass die Frau im Gedavet-Park ein Stück Nuss aß, als dieses in ihre Atemwege gelangte. Da sie Schwierigkeiten beim Atmen hatte, rannte sie zu einem nahegelegenen Polizeiposten, um Hilfe zu suchen.