Im brasilianischen Amazonasgebiet verließen etwa 20 Angehörige des Ava-Stammes, die kaum Kontakt zur Außenwelt haben, den Wald, um die lokale Bevölkerung um Nahrung zu bitten. Unter ihnen befanden sich auch Frauen und Kinder. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, dass einige Stammesmitglieder stark abgemagert sind. Menschenrechtsaktivisten bewerten dies als ein ernstes humanitäres Problem, das durch illegale Aktivitäten im Wald verursacht wurde.

Der Vorfall ereignete sich am 16. November 2026 im Schutzgebiet Arariboia im brasilianischen Bundesstaat Maranhão. Nachdem die Angehörigen des Ava-Stammes von der lokalen Bevölkerung Yamswurzeln erhalten hatten, kehrten sie wieder in den Wald zurück.

Eine seltene Begegnung nach Jahrzehnten

Die Begegnung wurde von Mitgliedern der benachbarten indigenen Gemeinschaft der Guajajara gefilmt. Auf deren Wunsch wurden die Aufnahmen in Großbritannienvon der Menschenrechtsorganisation Survival International veröffentlicht.

Das Video zeigt, dass die Gruppe, die aus dem Wald kam, Männer, Frauen und Kinder umfasste. Sie baten die Einheimischen um Lebensmittel und kehrten nach Erhalt der benötigten Nahrungsmittel in den Wald zurück.

Eine solche Begegnung von Angehörigen des Ava-Stammes mit Menschen ist eines der seltensten Ereignisse der letzten Jahrzehnte. Dieser Vorfall lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit und die Lebensbedingungen von Völkern, die isoliert von der Außenwelt leben.

Warum mussten die Stammesmitglieder um Nahrung bitten?

Der Ava-Stamm lebt traditionell von der Jagd und dem Sammeln von Früchten. Für sie ist der Wald nicht nur ein Lebensraum, sondern auch die Quelle ihrer Nahrung und ihres Überlebens.

Menschenrechtsaktivisten betonen jedoch, dass das Eindringen von illegalen Holzfällern, Wilderern und Viehzüchtern in die Gebiete des Stammes die natürlichen Ressourcen schwer schädigt. Infolgedessen ist es schwieriger geworden, durch Jagd und Sammeln Nahrung zu finden.

Vertreter von Survival International werten den abgemagerten Zustand der Stammesmitglieder als ernstes Warnsignal. Ihrer Meinung nach zeigt dies die Notwendigkeit, das Schutzgebiet Arariboia vor illegalen Aktivitäten zu schützen.

Warum ist ein direkter Kontakt mit ihnen gefährlich?

Für indigene Völker wie die Ava, die isoliert leben, können selbst gewöhnliche Infektionskrankheiten eine große Gefahr darstellen. Insbesondere Infektionen wie die Grippe könnten bei ihnen schwerwiegende Folgen haben.

Die brasilianische Behörde für indigene Angelegenheiten (FUNAI) verfolgt beim Schutz solcher Gruppen das Prinzip, direkten Kontakt zu vermeiden. Das Hauptziel dieser Politik ist es, die Ausbreitung von Krankheiten von außen zu verhindern und die unabhängige Lebensweise der Stämme zu bewahren.

Aus diesem Grund muss auch die Frage der Hilfe für die Stammesmitglieder, die um Nahrung baten, mit großer Vorsicht gelöst werden. Die Aufgabe der Regierung besteht darin, gleichzeitig ihr Leben und ihre Gesundheit zu schützen und das Eindringen Fremder in das Gebiet zu begrenzen.

Die verletzlichste Bevölkerung des Amazonas in Gefahr

Dieser Vorfall mit dem Ava-Stamm zeigt, dass illegale Abholzung und die Zerstörung der natürlichen Umwelt im Amazonas nicht nur ein ökologisches Problem sind. Diese Prozesse bedrohen auch die Ernährungssicherheit und die Zukunft der Völker, die direkt vom Wald abhängig sind.

Dass Stammesmitglieder, die isoliert leben, den Wald verlassen, um um Nahrung zu bitten, ist keine gewöhnliche Begegnung. Es ist ein ernstes Signal, das daran erinnert, dass ihr Lebensraum geschützt, illegale Aktivitäten gestoppt und vor allem Menschenleben bewahrt werden müssen.