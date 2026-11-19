In China ereignete sich ein ungewöhnliches Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Technologiewelt auf sich zog. In der Stadt Shenzhen tanzten 151 humanoide Roboter gleichzeitig und wurden in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Damit wurde ein neuer Weltrekord für einen Massentanz von Robotern im Land aufgestellt.

Dieser Auftritt wurde im Rahmen des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen organisiert. Dutzende Roboter, die sich in perfekter Harmonie bewegten, zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Ihr synchroner Tanz demonstrierte einmal mehr die Möglichkeiten der modernen Robotik.