151 Roboter tanzen gleichzeitig in China und stellen einen Weltrekord auf
In China ereignete sich ein ungewöhnliches Ereignis, das die Aufmerksamkeit der Technologiewelt auf sich zog. In der Stadt Shenzhen tanzten 151 humanoide Roboter gleichzeitig und wurden in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Damit wurde ein neuer Weltrekord für einen Massentanz von Robotern im Land aufgestellt.
Dieser Auftritt wurde im Rahmen des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen organisiert. Dutzende Roboter, die sich in perfekter Harmonie bewegten, zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Ihr synchroner Tanz demonstrierte einmal mehr die Möglichkeiten der modernen Robotik.
Die Robotergruppe wurde von dem humanoiden Roboter T800 angeführt, der vom chinesischen Unternehmen EngineAI entwickelt wurde. Die speziell programmierten Geräte führten im Rhythmus der Musik identische Bewegungen aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Ergebnis deutlich über dem bisherigen Rekord liegt. Zuvor lag der Rekord für die Anzahl der gleichzeitig tanzenden Roboter bei 110 Geräten. Der neue Auftritt steigerte diese Zahl um 41 Einheiten.
Diese Demonstration wird als ein weiteres Zeichen für die Fortschritte Chinas im Bereich der Robotik und künstlichen Intelligenz gewertet.
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