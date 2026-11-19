Neue Preise für iPhone 17 Smartphones bekannt gegeben
Die Preise für die Smartphones der iPhone 17-Serie sind zum Stand vom 19. November 2026 bekannt. Die Liste umfasst die Modelle iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die Geräte sind in eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM Versionen unterteilt. Beide Smartphone-Typen verfügen über zwei registrierte IMEIs.
eSIM + eSIM (2 IMEIs registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 Dollar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 Dollar
• 256 GB Black — 949 Dollar
• 256 GB Gold — 959 Dollar
• 256 GB White — 959 Dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 Dollar (großer Rabatt)
• 256 GB Deep Blue — 1259 Dollar (Rabatt)
• 256 GB Silver — 1339 Dollar
• 512 GB Blue — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1299 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Silver — 1399 Dollar
• 1 TB Orange — 1649 Dollar (Rabatt)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 Dollar
• 256 GB Orange — 1399 Dollar
• 256 GB Silver — 1439 Dollar
• 512 GB Deep Blue — 1549 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Orange — 1499 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Silver — 1699 Dollar
• 1 TB Orange — 1899 Dollar
• 1 TB Blue — 1849 Dollar
• 1 TB Silver — 1899 Dollar
• 2 TB Blue — 2199 Dollar
• 2 TB Orange — 2199 Dollar
• 2 TB Silver — 2399 Dollar
SIM + eSIM (2 IMEIs registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 Dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 Dollar
• 256 GB Deep Blue — 1399 Dollar
• 256 GB Silver — 1439 Dollar
• 512 GB Orange — 1499 Dollar
• 512 GB Silver — 1599 Dollar
• 512 GB Blue — 1629 Dollar
• 1 TB Orange — 1699 Dollar (großer Rabatt)
• 1 TB Silver — 1879 Dollar (Rabatt)
• 1 TB Blue — 1999 Dollar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 Dollar (Rabatt)
• 256 GB Orange — 1399 Dollar
• 256 GB Silver — 1579 Dollar
• 512 GB Orange — 1649 Dollar
• 512 GB Blue — 1679 Dollar (großer Rabatt)
• 512 GB Silver — 1729 Dollar
• 1 TB Orange — 2029 Dollar
• 1 TB Blue — 1949 Dollar
• 1 TB Silver — 2099 Dollar
• 2 TB Blue — 2399 Dollar
• 2 TB Orange — 2399 Dollar
• 2 TB Silver — 2499 Dollar
Die genannten Preise gelten für den Stand vom 19. November 2026.
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