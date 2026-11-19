China gewinnt Strom und Bausteine aus Haushaltsabfällen
In der chinesischen Stadt Shenzhen wurde eine ungewöhnliche und effiziente Methode der Abfallverwertung eingeführt. Hier werden selbst nicht recycelbare Haushaltsabfälle als wertvolle Ressource genutzt. Anstatt sie auf Deponien zu entsorgen, werden sie in speziellen Anlagen verbrannt, um elektrische Energie zu erzeugen.
Der interessanteste Aspekt des Prozesses ist, dass auch die nach der Verbrennung verbleibende Asche nicht weggeworfen wird. Mithilfe spezieller Technologien werden aus diesen Rückständen verschiedene Baumaterialien, darunter Ziegel, hergestellt. Auf diese Weise werden Abfälle, die einst als nutzlos galten, in zwei nützliche Produkte umgewandelt: elektrische Energie und Baumaterialien.
Die Entwicklung eines solchen Systems in Shenzhen läuft seit 2019. Das Hauptziel besteht nicht nur darin, Abfälle zu beseitigen, sondern den größtmöglichen Nutzen aus ihnen zu ziehen.
Dieser Ansatz dient der Lösung mehrerer wichtiger Aufgaben: Er reduziert das Volumen der Haushaltsabfälle, verringert den Bedarf an Deponien und entlastet die Nutzung natürlicher Ressourcen.
Dieses Experiment zeigt, dass Abfall nicht als ökologisches Problem, sondern durch Recycling als Ressource mit wirtschaftlichem Wert betrachtet werden kann.
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