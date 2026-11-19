In der chinesischen Stadt Shenzhen wurde eine ungewöhnliche und effiziente Methode der Abfallverwertung eingeführt. Hier werden selbst nicht recycelbare Haushaltsabfälle als wertvolle Ressource genutzt. Anstatt sie auf Deponien zu entsorgen, werden sie in speziellen Anlagen verbrannt, um elektrische Energie zu erzeugen.

Der interessanteste Aspekt des Prozesses ist, dass auch die nach der Verbrennung verbleibende Asche nicht weggeworfen wird. Mithilfe spezieller Technologien werden aus diesen Rückständen verschiedene Baumaterialien, darunter Ziegel, hergestellt. Auf diese Weise werden Abfälle, die einst als nutzlos galten, in zwei nützliche Produkte umgewandelt: elektrische Energie und Baumaterialien.