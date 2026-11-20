Das weltweit am häufigsten verwendete Passwort ist erneut „123456“. Auch „admin“ und „12345678“ gehören weiterhin zu den am weitesten verbreiteten Passwörtern. Dies wurde in einer Studie von NordPass für das Jahr 2026 bekannt gegeben.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit zwischen NordPass und NordLayer Intelligence mit Unterstützung unabhängiger Cybersicherheitsexperten durchgeführt. Dabei wurden Passwort-Leaks und Daten aus dem Darknet im Zeitraum von September 2025 bis September 2026 analysiert. Die Untersuchung deckt Passwort-Trends in 44 Ländern ab.

Dem Bericht zufolge belegte „123456“ in sieben von acht Ausgaben des NordPass-Rankings den ersten Platz als häufigstes Passwort. Auch im diesjährigen Ranking blieb das Spitzentrio unverändert: „123456“ auf Platz eins, „admin“ auf Platz zwei und „12345678“ auf Platz drei.

Zudem schaffte es „1234“ erstmals in die Top 5, während „password“ auf den siebten Platz abrutschte.

Die Forscher stellten fest, dass auch die Popkultur die Wahl der Passwörter beeinflusst. Namen von Sportlern, Musikern, Videospielen, Animes und sozialen Netzwerken tauchen häufig in Passwörtern auf. So wurden Kombinationen wie „Lebron0319“, „Savage20“, „roblox.com1“ und „skibiditoilet“ registriert.

Auch die COVID-19-Pandemie hat das Passwortverhalten der Nutzer beeinflusst. Kombinationen wie „Covid@19“, „Covid-19“ und „corona2020“ wurden in die Liste aufgenommen. Die Studie stellte zudem fest, dass die durchschnittliche Anzahl der Passwörter pro Nutzer zwischen Februar und Oktober 2020 um 25 Prozent gestiegen ist.

Die Experten von NordPass empfehlen die Verwendung komplexer Passwörter mit mindestens 15 Zeichen. Solche Passwörter sollten Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen sowie Sonderzeichen enthalten. Zudem wird empfohlen, für jedes Konto ein eigenes Passwort zu wählen und die Multi-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.