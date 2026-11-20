Für Bürger Usbekistans hat sich eine Arbeitsmöglichkeit im Bausektor in Kroatien ergeben. Die Migrationsagentur hat fünf offene Stellen für Fachkräfte ausgeschrieben, die in diesem Land arbeiten möchten. Der Arbeitgeber bietet ein monatliches Gehalt von 1000 Euro, eine kostenlose Unterkunft sowie eine zusätzliche Entschädigung für Verpflegungskosten an. Dies teilte der Pressedienst der Agentur mit.

Es wurde bekannt gegeben, dass sich die Stellenangebote an Bauarbeiter und Fahrer von Spezialmaschinen richten. Insgesamt ist die Einstellung von fünf Kandidaten geplant. Das monatliche Gehalt beträgt nach Abzug von Steuern und Pflichtbeiträgen 1000 Euro.

Die Arbeitszeit ist auf 40 Stunden pro Woche festgelegt. Für Überstunden erhalten die Mitarbeiter einen Zuschlag von 30 Prozent. Der Arbeitsvertrag wird zunächst für 12 Monate abgeschlossen, mit der Möglichkeit einer späteren Verlängerung. Das Gehalt wird monatlich per Banküberweisung auf die Konten der Mitarbeiter ausgezahlt.

Welche Anforderungen werden an die Kandidaten gestellt?

Bewerber für die offenen Stellen in Kroatien müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Alter zwischen 25 und 45 Jahren;

eine abgeschlossene mittlere Berufsausbildung im entsprechenden Bereich;

mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bausektor;

Englischkenntnisse auf mittlerem Niveau;

eine ärztliche Untersuchung und gesundheitliche Eignung für die Tätigkeit.

Zudem sind Kroatischkenntnisse auf A1-Niveau für die Kandidaten von zusätzlichem Vorteil.

Der Arbeitgeber stellt den Mitarbeitern eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung. Darüber hinaus wird monatlich eine Entschädigung in Höhe von 80 Euro zur Deckung der Verpflegungskosten gezahlt.

Das Einstellungsverfahren erfolgt in mehreren Phasen. Die Kandidaten werden auf Basis ihrer eingereichten Lebensläufe und Videopräsentationen vorausgewählt. In der nächsten Phase findet ein Online-Gespräch statt. Der Auswahlprozess läuft bis zum 1. Dezember 2026.