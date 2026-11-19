Kader der usbekischen Boxnationalmannschaft für den World Cup bekannt gegeben
Die usbekische Herren-Nationalmannschaft wird mit 10 Boxern und die Damen-Nationalmannschaft mit 8 Boxerinnen an dem Wettbewerb teilnehmen. Nachfolgend ist der für das World-Cup-Finale in Taschkent bekannt gegebene Kader unserer Nationalmannschaft aufgeführt.
Herren:
50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev
55 kg — Asilbek Jalilov
60 kg — Samandar Olimov
65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov
70 kg — Abdullox Madaminov
75 kg — Safarmurod Allaberganov
80 kg — Javohir Ummataliyev
85 kg — Norbek Abdullayev
90 kg — Akmaljon Isroilov
Über 90 kg — Jahongir Zokirov
Damen:
48 kg — Farzona Fozilova
51 kg — Feruza Kazakova
54 kg — Nigina Uktamova
57 kg — Xumorabonu Mamajonova
60 kg — Sitora Turdibekova
65 kg — Navbaxor Xamidova
70 kg — Aziza Zokirova
80 kg — Ruxshona Parpiyeva
Vertreter der Kontinente versammeln sich in Taschkent
World Boxing Das Finale des World Cups 2026 findet vom 26. November bis zum 4. Dezember in Taschkent statt. Der Wettbewerb ist eines der wichtigsten Turniere im Rahmen des neuen internationalen Systems des Weltboxens, an dem starke Boxer aus verschiedenen Ländern teilnehmen.
Es wird erwartet, dass auch die kasachische Nationalmannschaft am Wettbewerb teilnimmt. Der offizielle Kader der Vertreter des Nachbarlandes wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.
Eine wichtige Chance für usbekische Boxer auf heimischem Boden
Das Finale in Taschkent ist für die usbekischen Boxer nicht nur eine Chance auf Medaillen, sondern auch darauf, ihre Position auf der internationalen Bühne weiter zu festigen. Der Heimvorteil, die Unterstützung der Fans und das Prestige des World Cups erhöhen das Interesse am Wettbewerb zusätzlich.
Das Hauptaugenmerk liegt nun darauf, wie gut sich unsere 18 Boxer vorbereiten, welche Athleten das Finale erreichen und welche Ergebnisse die usbekische Nationalmannschaft im Medaillenspiegel erzielen wird.
Das Finale des World Cups in Taschkent beginnt am 26. November. Die usbekischen Fans erwarten von ihren Boxern auf heimischem Boden würdige Ergebnisse und Plätze auf dem Siegerpodest.
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