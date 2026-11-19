Die usbekische Herren-Nationalmannschaft wird mit 10 Boxern und die Damen-Nationalmannschaft mit 8 Boxerinnen an dem Wettbewerb teilnehmen. Nachfolgend ist der für das World-Cup-Finale in Taschkent bekannt gegebene Kader unserer Nationalmannschaft aufgeführt.

Herren:

50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev

55 kg — Asilbek Jalilov

60 kg — Samandar Olimov

65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov

70 kg — Abdullox Madaminov

75 kg — Safarmurod Allaberganov

80 kg — Javohir Ummataliyev

85 kg — Norbek Abdullayev

90 kg — Akmaljon Isroilov

Über 90 kg — Jahongir Zokirov

Damen:

48 kg — Farzona Fozilova

51 kg — Feruza Kazakova

54 kg — Nigina Uktamova

57 kg — Xumorabonu Mamajonova

60 kg — Sitora Turdibekova

65 kg — Navbaxor Xamidova

70 kg — Aziza Zokirova

80 kg — Ruxshona Parpiyeva

Vertreter der Kontinente versammeln sich in Taschkent

World Boxing Das Finale des World Cups 2026 findet vom 26. November bis zum 4. Dezember in Taschkent statt. Der Wettbewerb ist eines der wichtigsten Turniere im Rahmen des neuen internationalen Systems des Weltboxens, an dem starke Boxer aus verschiedenen Ländern teilnehmen.

Es wird erwartet, dass auch die kasachische Nationalmannschaft am Wettbewerb teilnimmt. Der offizielle Kader der Vertreter des Nachbarlandes wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Eine wichtige Chance für usbekische Boxer auf heimischem Boden

Das Finale in Taschkent ist für die usbekischen Boxer nicht nur eine Chance auf Medaillen, sondern auch darauf, ihre Position auf der internationalen Bühne weiter zu festigen. Der Heimvorteil, die Unterstützung der Fans und das Prestige des World Cups erhöhen das Interesse am Wettbewerb zusätzlich.

Das Hauptaugenmerk liegt nun darauf, wie gut sich unsere 18 Boxer vorbereiten, welche Athleten das Finale erreichen und welche Ergebnisse die usbekische Nationalmannschaft im Medaillenspiegel erzielen wird.

Das Finale des World Cups in Taschkent beginnt am 26. November. Die usbekischen Fans erwarten von ihren Boxern auf heimischem Boden würdige Ergebnisse und Plätze auf dem Siegerpodest.