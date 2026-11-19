Beim Turnier Alash Pride FC 136 × Mangu 6 in Schymkent, Kasachstan, feierte der usbekische MMA-Kämpfer Saidjon Yo‘lchiyev einen wichtigen Sieg. Er besiegte den Kasachen Imangali Abdikayim in der ersten Runde durch technischen K.o. Die Umstände des Kampfendes erregten jedoch die Aufmerksamkeit der Fans: Der unterlegene Athlet musste noch im Oktagon notärztlich versorgt werden.

Wie das Portal Sports.kz berichtet, fand dieser Kampf im Rahmen eines Ländervergleichs zwischen den beiden Nationen im Fliegengewicht statt.

Entscheidender Schlag in der ersten Runde

Saidjon Yo‘lchiyev übernahm bereits in der ersten Runde die Initiative. Der usbekische Sportler landete einen kurzen, aber präzisen Schlag mit der rechten Hand und schickte seinen Gegner auf die Matte.

Danach setzte Yo‘lchiyev einen weiteren Schlag gegen den am Boden liegenden Abdikayim. Der Ringrichter, der die Situation beobachtete, entschied sich, den Kampf zu unterbrechen und wertete den Sieg für den Usbeken durch technischen K.o.

Damit endete das Duell vorzeitig. Yo‘lchiyev ließ seinem Gegner keine Chance, den Kampf fortzusetzen.

Kasachischer Kämpfer erhielt medizinische Hilfe im Oktagon

Nach dem Abbruch des Kampfes erforderte der Zustand von Imangali Abdikayim die Aufmerksamkeit der Ärzte. Das medizinische Personal betrat das Oktagon, um den kasachischen Sportler direkt vor Ort zu behandeln.

Dies war der besorgniserregendste Moment des Kampfes. Über den weiteren Gesundheitszustand, die Diagnose oder einen möglichen Transport ins Krankenhaus liegen derzeit jedoch keine weiteren Informationen vor.

Saidjon Yo‘lchiyev setzt seine ungeschlagene Serie fort

Mit diesem Sieg behielt Saidjon Yo‘lchiyev seine weiße Weste im professionellen MMA. Seine Bilanz steht nun bei 3–0.

Imangali Abdikayim hingegen musste die erste Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Die aktuelle Statistik des kasachischen Kämpfers liegt bei 2–1.

Das Duell in Schymkent war ein weiteres spannendes Kapitel in der Rivalität zwischen usbekischen und kasachischen Kämpfern. Für Yo‘lchiyev ist dieser Sieg ein wichtiger Schritt in seiner Profikarriere. Die Fans sind nun gespannt, wer sein nächster Gegner sein wird und wie lange er seine ungeschlagene Serie fortsetzen kann.