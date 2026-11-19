Grand Theft Auto VI Der Hype um das Spiel setzt sich mit den Verkaufszahlen fort. Ersten Schätzungen von Analysten zufolge könnte das neue Spiel von Rockstar Games in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung rund 1,84 Milliarden Dollar Umsatz generiert haben. Sollten sich diese Zahlen bestätigen, wäre GTA VI einer der größten Starts in der Geschichte des Videospielmarktes. In den verbreiteten Berichten heißt es, dass das Spiel am ersten Tag über 19 Millionen Mal verkauft wurde. Dieses Ergebnis könnte mehr als doppelt so hoch sein wie der Rekord von GTA V aus dem Jahr 2013. Es ist jedoch noch nicht korrekt, diese Zahlen als offiziell bestätigte Ergebnisse aus dem Finanzbericht von Take-Two Interactive zu betrachten. Wurden in den ersten 24 Stunden über 19 Millionen Exemplare verkauft? Den Berechnungen zufolge, die Marktanalysten zugeschrieben werden, wurden am ersten Tag der Veröffentlichung von GTA VI etwa 19,05 Millionen Exemplare verkauft. Auf dieser Grundlage wird der Umsatz des Spiels auf rund 1,84 Milliarden Dollar geschätzt. Sollten diese Zahlen stimmen, könnte GTA VI einer der erfolgreichsten Starts nicht nur in der Videospielbranche, sondern in der gesamten globalen Unterhaltungsindustrie sein. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, muss das Spiel auf ein außergewöhnliches Interesse, Vorbestellungen und eine enorme Nachfrage am Veröffentlichungstag gestoßen sein.

Die Informationen über 19,05 Millionen Exemplare und 1,84 Milliarden Dollar sollten jedoch als Schätzungen von Analysten und nicht als offiziell bestätigte Statistik betrachtet werden. Der Rekord von GTA V könnte mehr als verdoppelt werden Das potenzielle Ergebnis von GTA VI wirkt im Vergleich zum Vorgänger Grand Theft Auto V noch beeindruckender. Für das 2013 veröffentlichte GTA V wurde berichtet, dass es in den ersten 24 Stunden etwa 800–815 Millionen Dollar einspielte. Dieses Ergebnis war damals einer der Rekordwerte für die Videospielindustrie. Das potenzielle Ergebnis von 1,84 Milliarden Dollar für den neuen Teil liegt mehr als doppelt so hoch wie der Startwert von GTA V. Dieser Vergleich verdeutlicht das Ausmaß des Interesses an GTA VI. Schon vor der Veröffentlichung soll ein Interesse in Milliardenhöhe bestanden haben In den Prognosen zum finanziellen Erfolg von GTA VI werden auch die Vorbestellungen besonders hervorgehoben. Einige Analysen und Publikationen berichten, dass das Spiel bereits vor der offiziellen Veröffentlichung durch Vorbestellungen über 1,5 Milliarden Dollar eingebracht haben soll. Ein solcher Wert, sofern bestätigt, würde bedeuten, dass die Nachfrage nach dem Spiel bereits vor dem Release historisch hoch war. GTA VI war über mehrere Jahre hinweg eines der weltweit am meisten diskutierten Videospielprojekte.