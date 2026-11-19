Aurélien Tchouaméni, einer der Schlüsselspieler von Real Madrid, wird dem Team noch viele Jahre erhalten bleiben. Der französische Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bei den „Königlichen“ bis zum 30. Juni 2032 verlängert. Der Spieler selbst verbarg nicht, dass er diese Entscheidung mit großer Begeisterung und Dankbarkeit aufgenommen hat.

Für Tchouaméni ist es mehr als nur ein Teil seiner Karriere, im Santiago Bernabéu aufzulaufen. Er betonte, dass es ein großes Privileg sei, das Trikot von Real Madrid zu tragen und gemeinsam mit dem Verein neue Geschichte zu schreiben.

Tchouaméni einigt sich mit Real Madrid auf eine weitere Zusammenarbeit

Aurélien Tchouaméni verteidigt seit Sommer 2022 die Farben des Madrider Klubs. In der vergangenen Zeit hat er sich zu einem der wichtigsten Akteure der Mannschaft entwickelt.

Der französische Mittelfeldspieler hat 205 Spiele für Real Madrid absolviert und mit dem Team acht Titel gewonnen. Darunter befinden sich prestigeträchtige Trophäen wie die UEFA Champions League und die spanische Meisterschaft.

Gemäß der neuen Vereinbarung bleibt Tchouaméni bis zum 30. Juni 2032 bei den Madrilenen. Dies unterstreicht das Vertrauen des Vereins in den Spieler und zeigt, dass er eine zentrale Rolle in den langfristigen Plänen des Klubs spielt.

„Diesen Weg fortzusetzen, weckt unbeschreibliche Gefühle“

Nach der Vertragsverlängerung wandte sich Tchouaméni über seine sozialen Netzwerke an die Fans. Er betonte, wie glücklich er über die Möglichkeit sei, seine Karriere bei Real Madrid fortzusetzen.

„Das Wappen von Real Madrid zu verteidigen, für die Madrilenen im Santiago Bernabéu und überall auf der Welt zu spielen, ist ein großes Privileg.“

„Die Möglichkeit, diesen Weg fortzusetzen, weckt in mir unbeschreibliche Gefühle. Danke an alle für das Vertrauen und die Unterstützung! Ich erinnere mich voller Zuneigung an all die wunderbaren Momente, die wir in den letzten Jahren gemeinsam erlebt haben. Aber vor allem denke ich an das, was noch vor uns liegt. Denn wir müssen gemeinsam noch viele neue Kapitel schreiben“, schrieb der französische Fußballer.

Real Madrid setzt in seinen Zukunftsplänen auf Tchouaméni

205 Spiele und acht Titel – das sind die Ergebnisse von Tchouaménis bisheriger Zeit in Madrid. Nun steht ihm eine weitere Phase mit großer Verantwortung bevor.

Während der neue Vertrag für den Spieler Klarheit über seine Zukunft im Verein schafft, ist er für Real Madrid ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Kaderstabilität. Tchouaméni will sich jedoch nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen.

Das ist auch der wichtigste Aspekt seiner Botschaft: Der französische Mittelfeldspieler denkt nicht an die gewonnenen Trophäen, sondern an die neue Geschichte, die sie gemeinsam schreiben werden. Das bedeutet, dass die Ziele von Tchouaméni und Real Madrid noch lange nicht erreicht sind.