Der kirgisische Parlamentsabgeordnete Nurbek Sidigalijew hat vorgeschlagen, die Hauptstadt des Landes zu verlegen, um die zunehmenden Verkehrsprobleme in Bischkek zu lösen. Seiner Meinung nach ist es zudem notwendig, den Bau von Überführungen und Brücken in der Stadt auszuweiten, um die Situation zu verbessern. Dies berichtete „Kaktus.media“. Bei einer Sitzung des Jogorku Kenesch am 18. November erklärte der Abgeordnete, dass er bei einem Besuch in Osch mit Kollegen den Bau neuer Brücken beobachtet habe. Er betonte, dass diese Erfahrung auch in Bischkek angewendet werden könne, und empfahl der Stadtverwaltung, Überführungen an stark befahrenen Kreuzungen zu errichten. Insbesondere schlug der Abgeordnete den Bau solcher Anlagen am Tschüi-Prospekt sowie an der Kreuzung der Tokombajew- und Abrachmanow-Straßen vor. Er betonte, dass solche Projekte dazu beitragen könnten, den städtischen Verkehr zu entlasten und Staus zu reduzieren.

Sidigalijew erkundigte sich auch nach den Kosten für eine der in Osch errichteten Brücken. Als Antwort darauf erklärte die kirgisische Ministerin für Bauwesen, Architektur und Wohnungswesen, Nurdana Oruntajewa, dass der Bau der Überführungen begonnen habe, ohne dass die notwendigen Unterlagen vollständig vorlagen. Derzeit würden die entsprechenden Dokumente erstellt und die Baukosten berechnet. Der Bürgermeister von Bischkek, Ajbek Dschunuschalijew, betonte ebenfalls, dass der Bau ähnlicher Brücken in der Hauptstadt begonnen habe. Er verwies auf das Bauprojekt an der Kreuzung des Molodaja-Gwardija-Boulevards und der L.-Tolstoi-Straße. Zudem sei geplant, im nächsten Jahr mit dem Bau einer Überführung am Süd-Magistral zu beginnen. Der Abgeordnete lobte den Bau von Straßen und Brücken in Osch und forderte, diese Erfahrungen auch in Bischkek umfassend zu nutzen. „Dort wurden die Straßen und Brücken sehr gut gebaut. Das muss hier auch geschehen, sonst werden wir das Stauproblem nicht lösen können. Die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag. Entweder wir lösen das Problem auf diese Weise oder wir verlegen die Hauptstadt“, sagte Sidigalijew.