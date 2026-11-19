Der Auftakt in den Asien-Cup 2026 verlief für die usbekische Beachsoccer-Nationalmannschaft enttäuschend. Im ersten Gruppenspiel des in Thailand ausgetragenen Kontinentalturniers unterlag unser Team der Nationalmannschaft des Oman mit 0:9. Einer der bemerkenswertesten Momente der Partie war ein präziser Treffer des gegnerischen Torhüters von der Mittellinie aus.

In der Begegnung der Gruppe C übernahmen die Spieler aus dem Oman von Beginn an die Kontrolle. Die usbekische Nationalmannschaft fand kein Mittel, um auf die Angriffe des Gegners zu reagieren oder den Spielstand zu beeinflussen.

Der Kapitän des Oman eröffnete den Torreigen, auch der Torhüter traf

Das erste Tor der Partie fiel in der vierten Minute. Khalid Al-Oraimi, Kapitän der omanischen Nationalmannschaft, verwandelte einen Freistoß sicher und brachte sein Team in Führung.

Vier Minuten später ereignete sich eine der unerwartetsten Szenen auf dem Platz. Der omanische Torhüter Majid Al-Affari verließ sein Gehäuse, rückte bis zur Mittellinie vor und beförderte den Ball von außerhalb des Strafraums in den oberen Winkel des usbekischen Tores.

Dieser Treffer des Torhüters war ein weiterer schwerer Schlag für das gegnerische Team. Die Omaner legten damit früh den Grundstein für einen deutlichen Sieg.

Auch im zweiten Drittel änderte sich das Bild nicht

Die usbekische Nationalmannschaft hatte auch im zweiten Drittel Schwierigkeiten, die Angriffe des Gegners zu stoppen. Die Spieler aus dem Oman trafen viermal und schraubten das Ergebnis auf 6:0.

Eines der Tore in diesem Abschnitt resultierte aus einer unglücklichen Aktion. Ein unpräzises Zuspiel des Usbeken Amal Uvraimov auf seinen eigenen Torhüter landete unerwartet im Netz. Infolgedessen konnte der Gegner seine Führung weiter ausbauen.

Auch im dritten Drittel ließ der Oman nicht nach

Im entscheidenden dritten Drittel setzte die omanische Nationalmannschaft ihr offensives Spiel fort. Musallam Al-Araymi erzielte zwei weitere Treffer.

Zudem krönte Sami Al-Bulushi, der bereits kurz vor der zweiten Pause getroffen hatte, seine Leistung mit einem Doppelpack. Am Ende stand ein deutlicher 9:0-Sieg für den Oman.

Zwei wichtige Spiele stehen für Usbekistan noch aus

Nach der Niederlage zum Auftakt wird die usbekische Nationalmannschaft versuchen, in den verbleibenden zwei Gruppenspielen ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Am 21. November trifft unser Team auf die Auswahl der VAE. Die Partie beginnt um 13:30 Uhr kasachischer Zeit.

Der letzte Gegner in der Gruppenphase ist Saudi-Arabien . Dieses Spiel ist für den 23. November um 16:30 Uhr angesetzt.

Die 0:9-Niederlage gegen den Oman war ein ernster Warnschuss für die Nationalmannschaft. Die Hauptaufgabe besteht nun darin, die Fehler zu analysieren, in den kommenden Spielen sicherer aufzutreten und die Gruppenphase würdig zu beenden.