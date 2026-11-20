Chinesische Wissenschaftler haben einen neuen elektronischen Kamm erfunden, der Haarausfall stoppen und das Nachwachsen der Haare stimulieren soll. Das Gerät namens Detangle wirkt mithilfe eines elektrischen Feldes und spezieller Medikamente auf die Haarwurzeln ein. Experimente an Mäusen haben gezeigt, dass die neue Technologie möglicherweise effektiver sein könnte als das bekannte Mittel Minoxidil. Dies berichtete The Independent. Das von Wissenschaftlern der Beihang University in China entwickelte Gerät könnte auch bei der Behandlung einer der häufigsten Formen von Haarausfall, der androgenetischen Alopezie, helfen. Die Forschungsergebnisse wurden im Nature Communications Wissenschaftsmagazin veröffentlicht. Wie funktioniert der elektronische Kamm? Die Zinken des Detangle-Kamms sind mit speziellen Elektroden und Wirkstoffmolekülen ausgestattet. Wenn das Gerät auf die Kopfhaut einwirkt, erzeugt es im Bereich der Haarwurzeln ein elektrisches Feld. Dies zielt darauf ab, die Wirkung der Medikamentenmoleküle auf die Haarfollikel zu verstärken.

Während der Tests wurde der neue Kamm mit Minoxidil verglichen, das gegen Haarausfall eingesetzt wird. Den Ergebnissen zufolge zeigte Detangle innerhalb eines Monats ein nahezu 100-prozentiges Ergebnis, während die Wirksamkeit herkömmlicher topischer Mittel bei etwa 70 Prozent lag. Diese Zahlen beziehen sich jedoch nur auf Experimente an Mäusen. Bestehende Methoden gegen Haarausfall Alopezie ist ein weit verbreitetes Problem, das bis zu 80 Prozent der Männer im Laufe ihres Lebens betreffen kann. Dieser Zustand wirkt sich auch negativ auf den psychischen Zustand und die Lebensqualität des Menschen aus. Derzeit gilt Minoxidil als eines der beliebtesten Mittel gegen Haarausfall. Es verlangsamt den Haarausfall und fördert das Wachstum neuer Haare. Um Ergebnisse zu erzielen, ist jedoch eine regelmäßige Anwendung erforderlich. Zudem kann es Nebenwirkungen wie Juckreiz auf der Kopfhaut und Kopfschmerzen verursachen.