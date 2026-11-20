Die Milchstraße besteht aus hunderten Milliarden Sternen, Gas, Staub und dunkler Materie. Da dunkle Materie nicht direkt beobachtet werden kann, berechnen Wissenschaftler die Masse der Galaxie durch die Untersuchung der Bewegung von Himmelskörpern.

Wissenschaftler schätzen die Gesamtmasse der Milchstraße auf das 1,19-Billionenfache der Sonnenmasse. Die Unsicherheit der neuen Berechnungen liegt bei 11 Prozent, was ein präziseres Ergebnis als bei einigen früheren Studien darstellt. Dies berichtete das Magazin «Naked Science».

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Forscher der internationalen wissenschaftlichen Kooperation DESI analysierten Daten von 10.036 Sternen und kombinierten diese mit Beobachtungen des Weltraumteleskops Gaia.

Das Ergebnis ergab, dass die Masse des Bereichs bis zu 261.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt etwa 636 Milliarden Sonnenmassen beträgt. Die Gesamtmasse der Milchstraße wurde auf 1,19 Billionen Sonnenmassen bestimmt.

In früheren Studien wurde die Masse der Galaxie auf einen Bereich zwischen 500 Milliarden und 2 Billionen Sonnenmassen geschätzt.

Die Forschungsergebnisse wurden auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht. Wissenschaftler glauben, dass die neuen Berechnungen dazu beitragen werden, die Verteilung der dunklen Materie und die Entstehungsgeschichte der Milchstraße besser zu verstehen.