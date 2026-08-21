Vater drang mit einer Waffe ins Krankenhaus ein, um seinen Sohn zu retten

Dieser Vorfall im US-Bundesstaat Texas zeigte, wie stark die Liebe eines Vaters und sein Kampfeswille für sein Kind sein können. Nachdem ein junger Mann namens George Pickering einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und ins Koma gefallen war, kamen die Ärzte zu dem Schluss, dass er hirntot sei.

Daraufhin begannen die medizinischen Mitarbeiter, seine Trennung von der lebenserhaltenden Maschine vorzubereiten. Sogar die Registrierung seiner Organe zur Spende hatte bereits begonnen.

Georges Vater glaubte jedoch nicht, dass sein Sohn gestorben war. Er hatte das Gefühl, dass die Ärzte zu voreilig zu ihrem Schluss kamen, betrat das Krankenhaus mit einer Pistole und blieb in dem Zimmer, in dem sein Sohn lag.

Kurz darauf trafen Polizeibeamte im Krankenhaus ein. Dennoch hielt der Vater während der angespannten Situation, die etwa drei Stunden dauerte, die Hand seines Sohnes und bat ihn, irgendein Zeichen zu geben.

Die Bewegung seines Sohnes zerstreute alle Zweifel

Nach einiger Zeit drückte George, der im Koma lag, als Antwort auf die Worte seines Vaters dessen Hand mehrmals fest. Diese Bewegung zeigte, dass das Gehirn des jungen Mannes nicht vollständig ausgefallen war und er noch lebte.

Danach ergab sich der Vater ruhig der Polizei. Er wurde wegen des illegalen Einsatzes einer Waffe festgenommen und verbrachte fast ein Jahr im Gefängnis.

Sein entschlossenes Handeln, das verhindern sollte, dass sein Sohn von der lebenserhaltenden Behandlung getrennt wurde, trug jedoch dazu bei, Georges Leben zu retten. Nachdem die Ärzte die Behandlung wieder aufgenommen hatten, verbesserte sich der Zustand des jungen Mannes, und er wurde vollständig gesund.

Später sagte George in einem Interview über die Tat seines Vaters: