Der junge Boxer Sayat Ilyasov, der bereits internationale Medaillen für das usbekische Nationalteam gewonnen hat, hat den Prozess zur Erlangung der kasachischen Staatsbürgerschaft abgeschlossen. Das Dekret zur Einbürgerung wurde unterzeichnet und die entsprechenden Unterlagen zur Registrierung eingereicht. Es wird erwartet, dass der Athlet nun für die kasachische Nationalmannschaft an internationalen Wettbewerben teilnehmen kann.

Der Wechsel des usbekischen Boxers nach Kasachstan und seine Absicht, das neue Nationalteam zu vertreten, wurden bereits seit mehreren Monaten diskutiert. Aufgrund des langwierigen Prozesses zur Formalisierung der Staatsbürgerschaft konnte Sayat Ilyasov zeitweise nicht vollständig am Training des kasachischen Boxteams teilnehmen und verpasste sogar die nationale Meisterschaft.

Nun ist ein wichtiger Meilenstein in diesem Prozess erreicht. Der Trainer des Athleten, Yerdos Janabergenov, gab bekannt, dass das Dekret zur Verleihung der kasachischen Staatsbürgerschaft unterzeichnet wurde und die Dokumente in die Bearbeitungsphase eingetreten sind. Dies berichtete Sports.kz unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Journalisten Aslan Kajenov.

Der Präsident von Kasachstan hat das Dekret zur Einbürgerung unterzeichnet

Laut dem Trainer des Boxers, Yerdos Janabergenov, wandten sie sich nach der Unterzeichnung des Dekrets durch das Staatsoberhaupt an die Migrationspolizei, um die erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Ich danke allen Verantwortlichen, die bei der schnellen und effizienten Bearbeitung der Dokumente geholfen haben. Ich glaube, dass nach dem Beispiel von Sayat viele weitere unserer starken Landsleute nach Kasachstan kommen und die Ehre unseres Landes verteidigen werden, sagte der Trainer.

Wie Janabergenov mitteilte, wurde das Dekret unterzeichnet und die Unterlagen vor zwei Tagen zur Bearbeitung eingereicht. Für den Erhalt des Reisepasses stehen noch formelle Schritte wie die persönliche Unterschrift und das Anfertigen von Fotos aus.

Nach den Plänen des Trainers könnte Sayat Ilyasov seinen kasachischen Reisepass noch vor dem neuen Jahr erhalten.

Wo befindet sich Sayat Ilyasov derzeit und auf welchen Wettbewerb bereitet er sich vor?

Aktuell absolviert Sayat Ilyasov ein Trainingslager mit der kasachischen Nationalmannschaft an der Basis «Almatau» in der Region Turkestan.

In den kommenden Tagen ist die Finalrunde des Box-Weltcups in Taschkent geplant. Die kasachische Nationalmannschaft wird ebenfalls an diesem Turnier teilnehmen. Ilyasov trainiert derzeit mit dem Nationalteam und unterstützt die Athleten im Trainingslager.

Der Trainer machte im Gespräch jedoch keine konkreten Angaben darüber, ob der Boxer bei diesem Wettbewerb offiziell für Kasachstan antreten wird.

Warum ist Sayat Ilyasov von Usbekistan nach Kasachstan umgezogen?

Sayat Ilyasov gilt als einer der jungen Boxer, die bereits erfolgreich an einer Reihe internationaler Wettbewerbe für das usbekische Nationalteam teilgenommen haben.

Seine wichtigsten sportlichen Ergebnisse sind:

2022 — Bronzemedaille bei der Jugend-Asienmeisterschaft;

2023 — Silbermedaille bei der Asienmeisterschaft;

2025 — Asienmeister der Boxer unter 22 Jahren;

2025 — Teilnehmer der IBA-Weltmeisterschaft.

Der Boxer zog Ende Januar dieses Jahres in seine historische Heimat Kasachstan. Sein Ziel war es, für das Nationalteam des neuen Landes an internationalen Wettbewerben teilzunehmen und die Ehre Kasachstans zu verteidigen.

Aufgrund von Problemen bei der Formalisierung der Staatsbürgerschaft und des Reisepasses konnte Ilyasov jedoch eine Zeit lang nicht an offiziellen Wettbewerben für das neue Team teilnehmen. Er verpasste sogar die kasachische Meisterschaft im November aufgrund der ungeklärten Dokumentensituation.

Die Unterzeichnung des Einbürgerungsdekrets ist nun ein wichtiger Schritt für den Beginn seiner Karriere im neuen Nationalteam. Sobald der Prozess der Passausstellung abgeschlossen ist, wird erwartet, dass die notwendigen rechtlichen Grundlagen für seine Teilnahme an internationalen Wettbewerben unter kasachischer Flagge geschaffen sind.